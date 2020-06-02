Без работы и денег: украинцев лишают заработка в ЕС 

Украинские гастарбайтеры, покинувшие Европу из-за пандемии коронавируса, пытаются вернуться назад из-за высоких зарплат и надежного трудоустройства. Однако власти Украины стараются помешать оттоку рабочей силы с территории страны, ужесточая правила выезда для украинских рабочих. Для многих заробитчан новые условия отказываются невыполнимыми.

Украина и Польша намерены заключить сделку относительно сезонных трудовых мигрантов. Этот вопрос обсуждается на уровне внешнеполитических ведомств двух государств, заявили в украинском МИД . Киев и Варшава пытаются активизировать сотрудничество, ослабленное пандемией коронавируса.

«Учитывая динамику пограничного движения последних дней, Украина и Польша будут работать над восстановлением регулярного транспортного сообщения. В этом контексте также будут согласовываться вопросы упрощения процедур получения рабочих виз и пересечения общей границы гражданами», — говорится в сообщении ведомства.

Речь идет о соглашении, которое позволит урегулировать вопросы вокруг пребывания украинских трудовых мигрантов на польской территории. Варшава начала выдавать рабочие визы для граждан Украины еще в начале мая. С 21 числа польские власти разрешили украинским гастарбайтерам не проходить обязательный двухнедельный карантин.

Информация о переговорах между Украиной и Польшей по сезонным рабочим появилась на фоне неоднозначной ситуации вокруг украинских работников, желающий отправиться на заработки в Европу. Несмотря на частичное возобновление доставки граждан Украины в Евросоюз с помощью чартерных авиарейсов, а также открытие пешей границы с несколькими государствами ЕС, украинцы испытывают трудности с выездом на работу за рубеж.

Провластное давление

По данным Министерства социальной политики Украины, на постоянной основе за рубежом работает 3,2 млн украинцев, а в отдельные периоды — от 7 до 9 млн человек. В марте из-за пандемии коронавируса большинство сезонных рабочих вернулись домой, следуя призыву президента Украины Владимира Зеленского , который анонсировал скорое закрытие границ.

Согласно различным оценкам, на родину возвратились примерно 2 млн украинцев и после стабилизации ситуации с коронавирусом, они собираются вернуться обратно. При этом запрос на украинских рабочих в Евросоюзе есть: страны объединения нуждаются в дешевой рабочей силе на фоне экономического кризиса, вызванного пандемией.

Однако, как пишет Politico, полноценному возобновлению потока сезонных рабочих мешают власти Украины.

Правительство разрешило украинцам работать за границей, но только при соблюдении ряда условий — работник должен получить официальный контракт с трудоустройством как минимум на три месяца, а также поселением, транспортировкой в обе стороны и медицинским страхованием.

Новые меры в Киеве объяснили борьбой с распространением коронавируса, хотя в оппозиции их назвал неконституционными. Выполнить все необходимые требования может далеко не каждый украинский рабочий, указывает Politico, поэтому большинство гастарбайтеров вынуждены оставаться на родине.

Житель одного из поселков в Западной Украине Вячеслав заявил изданию, что он вместе со своими коллегами не может вновь устроиться на работу, так как не хочет подписывать какие-либо контракты. Ранее он работал в Чехии, куда попал с помощью сети посредников, организующих краткосрочную работу для украинских трудовых мигрантов.

Посредники создают все условия для гастарбайтеров без договоров и зарплату выплачивают наличными, дабы избежать уплаты налогов.

По словам Вячеслава, работа в Европе более надежная в отличие от Украины, да и заработать там можно в 10 раз больше.

Отток рабочей силы

Вероятно, это понимают и в Киеве, поэтому пытаются помешать оттоку украинцев за рубеж. Украина также серьезно пострадала в экономическом плане от пандемии: только в апреле падение ВВП страны достигло отметки в 12% в годовом выражении, а официальное число безработных превысило 500 тыс. человек.

В подобных условиях отправка рабочих за рубеж выгодна Украине из-за получения соответствующих выплат за счет их трудоустройства в виде налогов. При этом отсечение «серых схем» без официальных контрактов дает дополнительный положительный эффект. Но заморозка большей части трудовой миграции может выйти Киеву боком, потому что украинские трудовые мигранты только за прошлой год принесли бюджету $12 млрд — свыше 8% ВВП Украины.

Впрочем, западные СМИ рассматривают ситуацию с трудовой миграцией не как вопрос получения прибыли, а скорее как попытку сократить отток специалистов и рабочих из страны. Решение этой проблемы называют одной из целей Зеленского, который еще год назад призывал украинских рабочих вернуться домой.

Однако против желания украинских властей сохранить людей внутри страны играет одно простое обстоятельство — работы для них тут почти нет. Главная проблема заключается в отсутствии необходимого количества рабочих мест, и низкой ставки оплаты труда.

К примеру, правительство Украины еще в конце апреля анонсировали создание 170 тыс. рабочих мест со средним окладом в $615 и пообещали открыть много «временных мест» с зарплатой — $298.

В итоге меры не только не покрывают половину численности безработных, но и предлагают людям работать за минимальный оклад.

Для сравнения: украинские сборщики клубники в Австрии могут получать до $1,8 тыс. в месяц.

Не помогают улучшить ситуацию и послабления для малого и среднего бизнеса, введенные украинскими властями. Общая нестабильность рынка труда вместе с плохой экономической обстановке дает мало поводов для оптимизма.

К слову, провал политики Киева по «сдерживанию» сезонных рабочих, показывает интерес украинцев к работе в Европе, несмотря на новые условия. Гастарбайтеры из Украины чартерными рейсами уже отправились в Австрию, Великобританию, Германию и другие европейские страны. А с открытием пешей границы с Польшей и Венгрией — поток людей лишь усилился.

Как писала «Страна.ua», только с 23 по 24 мая через пункт пропуска «Шегини-Медика» прошли около 2,6 тыс. украинцев и поток людей продолжается. На границе формируются очереди, и больше всего людей стоит именно на «выход».

«Большинство едут на поля на уборку урожая. Никто бы в ту Польшу не ехал, если бы дома можно было нормально заработать деньги», — говорила изданию Ирина, одна из украинских рабочих.

О высоком спросе сигнализирует и компания по международному трудоустройству Gremi Personal. По словам ее представителей, 67% из тех, кто вернулся из Польши из-за карантина, теперь хотят попасть обратно.