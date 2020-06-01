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Россия пошла навстречу ОПЕК 

Артём Кульша 44 минуты назад
Россия согласна на перенос заседания ОПЕК+ на неделю. Об этом сообщает агентство Reuters.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 9-10 июня должно состояться очередное заседание ОПЕК+, на котором представители стран-участниц соглашения изучат идею о продлении снижения добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца года.
Цены на нефть взлетели
Некоторое время назад глава Министерства энергетики Алжира (председателя Организации стран — экспортеров нефти, ОПЕК) Мухамед Аркаб предложил провести заседание раньше, а именно 4 июня. По данным Reuters, Россия не возражает против этого.
В апреле государства ОПЕК+ и некоторые другие страны достигли соглашения о сокращении добычи на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне и на 7,7 миллиона баррелей в сутки с июля. На прошлой неделе стало известно, что Саудовская Аравия предложила сохранить сокращение на 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца года, будучи недовольной нынешними ценами. Тогда же сообщалось о намерении России строго следовать первоначальным условиям сделки.
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Экономика , Видео , ОПЕК
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