Россия «с лихвой перекрыла» дефицит масок

Виктор Евтухов. В России производится необходимое количество средств индивидуальной защиты, сообщил замглавы Минпромторга

Он сообщил, что «в периметре» Минпромторга находятся компании «Дельрус» и «Росхимзащита», на складах которых, «если брать защитные костюмы для врачей, более 3 млн костюмов в данный момент».

«Мы все находимся в ожидании заказов, которые к нам поступают из регионов, чтобы они распределялись по лечебно-профилактическим учреждениям», — приводит его слова передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».

Евтухов сообщил, что «запасы действительно большие». Так, «масок — 60 млн штук, респираторов — более 2,5 млн». По оценкам регионов, запасов защитных костюмов хватит более, чем на три недели, перчаток — на 12 недель, а масок — более, чем на девять недель.

Он заверил, что «дефицит, который существовал в конце марта — в первых числах апреля, покрыли и перекрыли даже с лихвой».