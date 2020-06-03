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Россия «с лихвой перекрыла» существовавший дефицит масок 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 28 минут назад
Россия «с лихвой перекрыла» дефицит масок
Фото: РИА Новости
В России производится необходимое количество средств индивидуальной защиты, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Он сообщил, что «в периметре» Минпромторга находятся компании «Дельрус» и «Росхимзащита», на складах которых, «если брать защитные костюмы для врачей, более 3 млн костюмов в данный момент».
«Мы все находимся в ожидании заказов, которые к нам поступают из регионов, чтобы они распределялись по лечебно-профилактическим учреждениям», — приводит его слова передает ТАСС со ссылкой на канал «Россия 24».
Евтухов сообщил, что «запасы действительно большие». Так, «масок — 60 млн штук, респираторов — более 2,5 млн». По оценкам регионов, запасов защитных костюмов хватит более, чем на три недели, перчаток — на 12 недель, а масок — более, чем на девять недель.
Он заверил, что «дефицит, который существовал в конце марта — в первых числах апреля, покрыли и перекрыли даже с лихвой».
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Экономика , Виктор Евтухов , Минпромторг , ИТАР-ТАСС
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