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Транзит газа через Украину сократился почти вдвое 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 13 минут назад
Транзит газа через Украину сократился почти вдвое
Фото: Reuters
Транзит газа через газотранспортную систему (ГТС) Украины сократился в январе-мае на 46% в годовом выражении, до 20 млрд кубических метров, сообщил «Оператор ГТС Украины».
С прошлого года транзит газа снизился на 36,9 млрд кубических метров. За отчетный период среднесуточный транзит составил 132 млн куб. м, с марта увеличился до 150-155 млн кубометров в сутки, передает «Интерфакс».
«При сохранении таких темпов годовой объем транзита может составить 52-55 млрд кубометров, что станет самым низким показателем за всю историю ГТС Украины», — сказано в сообщении компании.
Вместе с тем, по данным оператора ГТС, с начала года Газпром полностью оплачивает забронированные мощности для транзита газа из России (65 млрд кубов на 2020 год).
«Со своей стороны ОГТСУ исполняет все суточные заявки и в дальнейшем будет обеспечивать бесперебойность транспортировки газа в европейские страны», — отмечается в сообщении.
Ранее глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина готова к полному прекращению транзита российского газа.
Напомним, 30 декабря Россия и Украина подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе транзитный контракт на пять лет, согласно которому Газпром гарантирует прокачку 65 млрд кубометров газа в первый год и по 40 млрд кубометров в последующие четыре года.
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Комментарии 1
Экономика , Газпром , Интерфакс
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