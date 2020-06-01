Китай перешел в наступление на США

Власти КНР потребовали от госкомпаний приостановить закупку соевых бобов и свинины у США из-за позиции Вашингтона на резолюцию о выработке закона о национальной безопасности в Гонконге, принятую Всекитайским собранием народных представителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Источники Reuters отмечают, что список продукции, попавшей под запрет, может расшириться, если анонсированные США меры в отношении Пекина и Гонконга будут осуществлены.