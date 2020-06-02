В России вступил в силу запрет на импорт бензина 

Антикризисная мера, призванная поддержать отечественную нефтеперерабатывающую отрасль, рассчитана на полгода.

Правительство Российской Федерации приняло решение о временном запрете на импорт в страну бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Запрет вступил в законную силу 2 июня.

Ограничения наложены сроком до первого октября, однако при возникновении необходимости, профильные ведомства могут принять соответствующие решения. Временный мораторий не распространяется на транзитные поставки топлива, на технологические объемы и перемещаемое гражданами для личного использования горючее, сообщает РИА Новости.

По сообщениям ценового агентства Argus, отгрузки бензина из Белоруссии достигли в апреле рекордного уровня и составили около 1,5% от общего объема потребления автомобильного топлива в России.

Такая ситуация связана прежде всего с тем, что белорусский бензин российским оптовикам обходится минимум на 500 рублей дешевле за тонну, чем отечественный, предложение которого на рынке значительно сократилось.