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В России вступил в силу запрет на импорт бензина 

ТК «Звезда» и ещё 8 1 час назад
В России вступил в силу запрет на импорт бензина
Фото: Rosatom globallookpress
Антикризисная мера, призванная поддержать отечественную нефтеперерабатывающую отрасль, рассчитана на полгода.
Правительство Российской Федерации приняло решение о временном запрете на импорт в страну бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля. Запрет вступил в законную силу 2 июня.
Ограничения наложены сроком до первого октября, однако при возникновении необходимости, профильные ведомства могут принять соответствующие решения. Временный мораторий не распространяется на транзитные поставки топлива, на технологические объемы и перемещаемое гражданами для личного использования горючее, сообщает РИА Новости.
По сообщениям ценового агентства Argus, отгрузки бензина из Белоруссии достигли в апреле рекордного уровня и составили около 1,5% от общего объема потребления автомобильного топлива в России.
Такая ситуация связана прежде всего с тем, что белорусский бензин российским оптовикам обходится минимум на 500 рублей дешевле за тонну, чем отечественный, предложение которого на рынке значительно сократилось.
Ранее министр энергетики Российской Федерации Александр Новак расценил подобные шаги правительства, как антикризисную меру. Временный запрет на импорт бензина из-за рубежа, по его мнению, должен поддержать отечественную нефтеперерабатывающую отрасль и занятых в ней сотрудников.
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Комментарии 11
Экономика , Другое , Александр Новак , Правительство РФ , РИА Новости
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