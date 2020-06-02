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Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу 

РИА Новости и ещё 3 2 часа назад
Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу
Фото: © AP Photo / Alejandro Madril
Аргентина, находящаяся в состоянии дефолта, снова продлила срок переговоров по долгу — до вечера 12 июня, сообщило Минэкономики страны.
"Аргентина заявила о том, что предложила держателям долга продлить период (переговоров по долгу — ред.) … с 17.00 2 июня по времени Нью-Йорка до 17.00 12 июня", — говорится в заявлении.
Власти Аргентины поддерживали активные переговоры с инвесторами. "Аргентина твердо верит, что успешная реструктуризация долга будет способствовать стабилизации текущего экономического состояния, смягчая среднесрочные и долгосрочные ограничения для экономики и позволяя направить ее на траекторию долгосрочного роста", — отмечается в заявлении.
Как пояснил министр экономики Мартин Гусман, "сегодняшнее продление произошло по технической причине". Властям необходимо было иметь еще несколько дней в запасе для внесения корректировок в предложение по реструктуризации долга.
"Как только в него будут внесены изменения, срок истечения предложения снова может быть продлен", — отметил министр.
Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллионов долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга. В целом страна хочет реструктурировать 68,8 миллиарда долларов.
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Экономика , Минэкономразвития
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