Аргентина вновь продлила срок переговоров по долгу 

Аргентина, находящаяся в состоянии дефолта, снова продлила срок переговоров по долгу — до вечера 12 июня, сообщило Минэкономики страны.

"Аргентина заявила о том, что предложила держателям долга продлить период (переговоров по долгу — ред.) … с 17.00 2 июня по времени Нью-Йорка до 17.00 12 июня", — говорится в заявлении.

Власти Аргентины поддерживали активные переговоры с инвесторами. "Аргентина твердо верит, что успешная реструктуризация долга будет способствовать стабилизации текущего экономического состояния, смягчая среднесрочные и долгосрочные ограничения для экономики и позволяя направить ее на траекторию долгосрочного роста", — отмечается в заявлении.

Как пояснил министр экономики Мартин Гусман, "сегодняшнее продление произошло по технической причине". Властям необходимо было иметь еще несколько дней в запасе для внесения корректировок в предложение по реструктуризации долга.

"Как только в него будут внесены изменения, срок истечения предложения снова может быть продлен", — отметил министр.

Аргентина не выплатила 22 мая проценты по облигациям в размере 503 миллионов долларов, она оказалась в состоянии уже девятого для страны дефолта, который юридически до сих пор не объявлен. Власти предложили кредиторам план, предусматривающий отсутствие платежей по долгу в течение трех лет, сокращение на 62% объема выплачиваемых процентов, а также списание части самого долга. В целом страна хочет реструктурировать 68,8 миллиарда долларов.