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РФ и Саудовская Аравия договорились по нефти 

Павел Тиунов и ещё 5 8 минут назад
Москва и Эр-Рияд пришли к общему решению, что максимальное сокращение объемов добычи нефти должно быть продлено еще, как минимум, на месяц, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник. При этом представители обеих стран подчеркнули, что остальные государства-участники договора ОПЕК+ не до конца соблюдают свои обязательства.
Источник ТАСС — участник российско-арабских переговоров. Он отметил, что результатом диалога между Россией и Саудовской Аравией стала убежденность, что сокращение добычи нефти необходимо пролить на месяц.
«Дальше будем смотреть по ситуации», — цитирует агентство слова собеседника.
Он также подчеркнул, что Москву и Эр-Рияд не устроили данные о соблюдении обязательств по снижению добычи «черного золота» другими странами-участницами соглашения ОПЕК+. По его словам, «пока не решится вопрос соблюдения квот» очередное обсуждение нефтяного вопроса не состоится.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что 4 июня планируется техническая встреча представителей стран-участниц ОПЕК, на которой эксперты рассмотрят влияние пандемии на нефтяной рынок.
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Экономика , Видео , Цена на нефть , Нефтяная война , ОПЕК , ИТАР-ТАСС
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