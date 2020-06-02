Раскрыт план восстановления экономики России

Основной целью плана по восстановлению экономики России, которое разработало правительство, являются устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже 5% и обеспечение темпов роста ВВП не менее 2,5% в год к концу 2021 года. Для достижения этих показателей кабмин предложит президенту страны Владимиру Путину принять новые меры поддержки.

Документ действительно, как и говорил премьер-министр России Михаил Мишустин , состоит из девяти разделов.

«Содержание документа подтвердил федеральный чиновник, допустив, что в итоговую версию могли вносится изменения. Проект плана содержит как уже объявленные, так и ряд новых мер по поддержке экономики и населения», — пишет РБК.

Так, власти хотят запустить с 2021 года по всей стране новый порядок «прямых выплат» по больничным листам и по выплачиваемым в рамках соцстрахования пособиям гражданам с детьми; установить с октября 2020-го минимальный размер часовой ставки при переводе работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев; обеспечить с июля возможность перехода сотрудников на дистанционную работу без заключения допсоглашений; создать «социальное казначейство» для осуществления мер социальной поддержки, а также предоставить возможность переходить государственным и муниципальным служащим на удаленную работу.