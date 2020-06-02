Раскрыт план восстановления экономики России

Основной целью плана по восстановлению экономики России, которое разработало правительство, являются устойчивый рост реальных доходов россиян, снижение уровня безработицы ниже 5% и обеспечение темпов роста ВВП не менее 2,5% в год к концу 2021 года. Для достижения этих показателей кабмин предложит президенту страны Владимиру Путину принять новые меры поддержки.
Документ действительно, как и говорил премьер-министр России Михаил Мишустин, состоит из девяти разделов.
«Содержание документа подтвердил федеральный чиновник, допустив, что в итоговую версию могли вносится изменения. Проект плана содержит как уже объявленные, так и ряд новых мер по поддержке экономики и населения», — пишет РБК.
Так, власти хотят запустить с 2021 года по всей стране новый порядок «прямых выплат» по больничным листам и по выплачиваемым в рамках соцстрахования пособиям гражданам с детьми; установить с октября 2020-го минимальный размер часовой ставки при переводе работников на неполное рабочее время на срок до трех месяцев; обеспечить с июля возможность перехода сотрудников на дистанционную работу без заключения допсоглашений; создать «социальное казначейство» для осуществления мер социальной поддержки, а также предоставить возможность переходить государственным и муниципальным служащим на удаленную работу.
Кроме того, в рамках секторальных мер поддержки власти хотят стимулировать спрос через госзакупки, а также помогать субсидиями и госгарантиями. Например, в 2020 году Минфин выделит 23,4 млрд рублей на поддержку авиакомпаний через компенсацию понесенных расходов, а авиапромышленность получит госгарантии по кредитам в размере 139,6 млрд рублей на покупку 59 самолетов Sukhoi Superjet 100. Рынку недвижимости помогут снижением ипотечной ставки по кредитам ниже 8%, а также 33 млрд рублей на завершение строительства долгостроев. Туротрасль поддержат снижением ставки НДС до 7% для компаний, а предприятиям гостинично-туристской сферы хотят возместить 50% платежей по процентам и отсрочить выплаты основного долга по ранее выданным кредитам. Премьер-министр Михаил Мишустин будет докладывать по этому плану Владимиру Путину 2 июня.