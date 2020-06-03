Мишустин уволил замглавы Минэкономразвития

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ТАСС: последние новости

Котяков: почти 450 тыс. человек получают пособие по безработице с марта

Reuters: Китай потребовал от госкомпаний приостановить закупку сои и свинины у США

ЕС намерен создать фонд на €8 млрд для финансирования военных операций за рубежом