Россия и саудиты готовятся к новой «войне» 

Портал Al Jazeera рассказал , что после встречи ОПЕК+ 10 июня между Россией и Саудовской Аравией может начаться новый раунд ценовой войны.

Как писал «Рамблер», жесткие ограничения по добыче нефти действуют с 1 мая. Страны-участницы ОПЕК+ подписали соглашение о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне.

На предстоящей встрече страны ОПЕК+ решат либо продлить, либо ужесточить текущие меры.

Некоторые страны выступают за сокращение производства до конца 2020 года. Противники этой идеи, к которым относится и Россия, хотят постепенного увеличения добычи. По мнению опрошенных Al Jazeera экспертов, эти разногласия могут возродить ценовую войну.

Нефтяные цены в последнее время продолжали расти благодаря заявлениям стран-участниц ОПЕК+ о продлении действующего соглашения, отмечает Al Jazeera.

Автор материала отметил, что договор предусматривает сокращение добычи Россией и Саудовской Аравией в равном объеме — 2,5 миллиона баррелей в сутки. По версии Al Jazeera, Россия может согласиться и на дальнейшее сокращение на уровне 1,5 миллиона баррелей в сутки, чтобы избежать новых волнений на рынке и падения цен. Еще миллион баррелей, который откажется взять на себя Москва, могут компенсировать сокращением в других странах, в том числе в США.