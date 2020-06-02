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Путин ознакомился с планом восстановления экономики 

Алиса Селезнёва и ещё 25 1 час назад
Президент России Владимир Путин заявил, что изучил общенациональный план восстановления экономики страны, подчеркнув, что необходимо решить текущие острые проблемы. Об этом сообщает RT.
«Рамблер» писал, что сегодня премьер-министр Михаил Мишустин представил план по восстановлении российской экономики после пандемии коронавируса. По словам главы правительства, на проведение почти 500 мероприятий по «спасению» экономики заложено более 5 триллионов рублей.
Владимир Путин в ходе совещания с премьер-министром подчеркнул, что сейчас необходимо решить текущие острые проблемы, однако важно и обеспечить движение вперед на долгосрочную перспективу.
Президент также отметил, что уже предварительно ознакомился с планом действий, который предложило правительство.
«Вчера получил его от правительства… Соответствующие материалы есть. Вот они на столе лежат. Предварительно я с ними ознакомился», — заявил глава государства.
Он также добавил, что хотел бы лично обсудить с премьером все предложения.
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Экономика , Видео , Михаил Мишустин , Владимир Путин
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