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Президент России Владимир Путин заявил, что изучил общенациональный план восстановления экономики страны, подчеркнув, что необходимо решить текущие острые проблемы. Об этом сообщает RT.

«Рамблер» писал, что сегодня премьер-министр Михаил Мишустин представил план по восстановлении российской экономики после пандемии коронавируса. По словам главы правительства, на проведение почти 500 мероприятий по «спасению» экономики заложено более 5 триллионов рублей.

Владимир Путин в ходе совещания с премьер-министром подчеркнул, что сейчас необходимо решить текущие острые проблемы, однако важно и обеспечить движение вперед на долгосрочную перспективу.

Президент также отметил, что уже предварительно ознакомился с планом действий, который предложило правительство.

«Вчера получил его от правительства… Соответствующие материалы есть. Вот они на столе лежат. Предварительно я с ними ознакомился», — заявил глава государства.

Он также добавил, что хотел бы лично обсудить с премьером все предложения.