Китай открестился от создания офшора 

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Власти Китая открестились от намерений создать собственный офшор на острове Хайнань, где уже действуют льготные условия ведения бизнеса, сообщает ТАСС.

С таким заявлением выступил глава китайского Госкомитета по делам развития и реформ Хэ Лифэн.

«Нужно осуществлять преобразования в духе проводимых в нашей стране реформ, стремиться упростить местную систему налогообложения.

В то же время нельзя допустить подрыва налоговой базы и махинаций по перемещению прибыли. Необходимо избежать того, чтобы Хайнань превратился в "рай для ухода от налогов"», — отметил чиновник.

По его словам, создание особой экономической зоны на базе Хайнаньского порта свободной торговли повысит его привлекательность в международной торговле. В перспективе налоги и пошлины в регионе будут постепенно снижены до нуля.

Завершить процесс создания особой экономической зоны на Хайнане планируется к 2025 году. Остров пользуется популярностью у туристов. Для граждан многих стран, в том числе России, действует упрощенный визовый режим. В частности, возможно безвизовое посещение в составе организованной группы.