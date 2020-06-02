Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
69.00
$
69.10
77.00
77.30
Прогноз
08.06 – 15.06
$
68.70
76.53
Индексы и котировки Brent
39.27
+0.10 Золото
1723.59
–0.36 РТС
1277.85
–0.10
Динамика валют
EUR / USD
02.06
1.1169
+0.0255
18.05
1.0914
29.05
21.05
07.05

Правительство доработает нацплан по восстановлению экономики с учетом мнения экспертов 

ТАСС 1 час назад
Кабмин доработает нацплан по восстановлению экономики
Фото: РИА Новости
Правительство доработает Общенациональный план по восстановлению экономики России с учетом мнения предпринимателей и экспертов, сообщили журналистам в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.
"Дополнительные консультации с предпринимательским сообществом и экспертами будут продолжены в рамках доработки плана", — отметили в секретариате.
Представитель Белоусова отметил, что Общенациональный план действий по восстановлению экономики, занятости и доходов населения составляется с учетом мнений и предложений деловых объединений и экспертного сообщества.
"В документе уже отражены предложения РСПП, "Деловой России", "Опоры России". Обсуждения проходили с участием представителей Счетной Палаты, ОНФ, Банка России и банковского сообщества, Администрации президента, Совета Федерации", — сообщили в секретариате.
Президент России Владимир Путин во вторник на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным одобрил применение плана восстановления экономики, подготовленного правительством, как основу в этой работе. Глава государства указал, что правительство должно во второй половине июня определиться с параметрами плана, а его активная реализация должна начаться в июле.
Видео дня. Государство начало выплачивать деньги на детей
ТАСС: последние новости
ЕС намерен создать фонд на €8 млрд для финансирования военных операций за рубежом ЕС намерен создать фонд на €8 млрд для финансирования военных операций за рубежом Reuters: Китай потребовал от госкомпаний приостановить закупку сои и свинины у США Reuters: Китай потребовал от госкомпаний приостановить закупку сои и свинины у США Путин обсудит с Мишустиным общенациональный план восстановления экономики Путин обсудит с Мишустиным общенациональный план восстановления экономики
Комментарии 3
Экономика
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трубоукладчик для «Северного потока — 2» сменил владельца
Трубоукладчик для «Северного потока — 2» сменил владельца
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
Салонам сотовой связи в РФ грозит массовое закрытие
Салонам сотовой связи в РФ грозит массовое закрытие
Китай перешел в наступление на США
Китай перешел в наступление на США
Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля
Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение