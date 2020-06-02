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В США хотят избавиться от ванадия из России и Китая 

ИА Regnum 33 минуты назад
В США хотят избавиться от ванадия из России и Китая
Фото: РИА Новости
Министерство торговли США начало расследование относительно импорта ванадия из Китайской Народной Республики и Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
Расследование проводится в рамках угрозы национальной безопасности США.
Американские производители ванадия утверждают, что промышленные политики Китая и России «искажают рынок», а импорт ванадия из этих стран представляет угрозу национальной безопасности США, так как ванадия используется в стратегических отраслях, в частности в авиастроении.
Но производство ванадия в самих США крайне незначительно и чуть ли не все потребности американской экономики в ванадии покрываются импортом.
Если такой импорт остановить, нет гарантии, что местные производители удовлетворить весь спрос. В этом случае национальная безопасность США точно может пострадать.
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