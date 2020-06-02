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Минэкономразвития рассматривает МСП как основной драйвер роста в посткризисной экономике 

ТАСС 1 час назад
МЭР назвало один из драйверов роста экономики
Фото: РИА Новости
Средства ФНБ задействуют для финансирования обязательств и антикризисных программ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минэкономразвития.
В министерстве отмечают, что Общенациональный план восстановления экономики должен перезапустить инвестиционный цикл и обеспечить рост инвестиционной активности частного и государственного секторов экономики. Кроме того, необходимо обеспечить восстановление и развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства.
"МСП рассматривается как один из основных драйверов роста в новой посткризисной экономике", — подчеркнули в ведомстве.
"Ключевые инициативы плана дополняют национальные проекты, конкретизируют их параметры и инструменты на непростом этапе восстановления экономики", — отмечают в Минэкономразвития.
Во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин представил президенту Общенациональный план восстановления экономики, согласно которому к концу 2021 года необходимо выйти на устойчивый рост ВВП не менее чем на 2,5%, снизить безработицу до уровня не более 5% и обеспечить подъем реальных доходов населения. По словам главы правительства, стоимость плана восстановления экономики составит 5 трлн рублей.
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Экономика , Михаил Мишустин , Минэкономразвития
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