МЭР назвало один из драйверов роста экономики

Средства ФНБ задействуют для финансирования обязательств и антикризисных программ. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минэкономразвития

В министерстве отмечают, что Общенациональный план восстановления экономики должен перезапустить инвестиционный цикл и обеспечить рост инвестиционной активности частного и государственного секторов экономики. Кроме того, необходимо обеспечить восстановление и развитие индивидуального, малого и среднего предпринимательства.

"МСП рассматривается как один из основных драйверов роста в новой посткризисной экономике", — подчеркнули в ведомстве.

"Ключевые инициативы плана дополняют национальные проекты, конкретизируют их параметры и инструменты на непростом этапе восстановления экономики", — отмечают в Минэкономразвития.