Путин призвал сохранить доходы россиян

Президент России Владимир Путин заявил, что нужно защитить интересы работников, задействованных в легкой промышленности, сохранить доходы россиян, обеспечить прохождение компаниями сложного этапа из-за коронавируса, создавать новые инвестпроекты.

Президент отметил, что этой весной спрос на продукцию легкой промышленности резко упал. По его словам, сказалось временное закрытие магазинов непродовольственных товаров и другие вынужденные ограничения, ситуация в экономике и с доходами граждан.

"Падение продаж негативно отразилось на финансовом, хозяйственном положении предприятий. Повысился и риск сокращения рабочих мест", — сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.

Он напомнил, что в этой сфере в РФ занято около 300 тысяч человек.