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Путин отметил необходимость сохранить доходы россиян 

РИА Новости и ещё 19 18 минут назад
Путин призвал сохранить доходы россиян
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что нужно защитить интересы работников, задействованных в легкой промышленности, сохранить доходы россиян, обеспечить прохождение компаниями сложного этапа из-за коронавируса, создавать новые инвестпроекты.
Президент отметил, что этой весной спрос на продукцию легкой промышленности резко упал. По его словам, сказалось временное закрытие магазинов непродовольственных товаров и другие вынужденные ограничения, ситуация в экономике и с доходами граждан.
"Падение продаж негативно отразилось на финансовом, хозяйственном положении предприятий. Повысился и риск сокращения рабочих мест", — сказал Путин в ходе совещания о ситуации в легкой промышленности.
Он напомнил, что в этой сфере в РФ занято около 300 тысяч человек.
"Сейчас в сложной ситуации самое главное защитить интересы работников, трудовых коллективов, сохранить доходы и благосостояние российских семей. При этом важно, чтобы компании могли не только уверенно пройти нынешний непростой этап, но и запускать, реализовывать долгосрочные инвестиционные программы", — заключил глава государства.
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Комментарии 1
Экономика , Рынки , Владимир Путин
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