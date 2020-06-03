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Франция приготовилась к тяжелейшему кризису 

Lenta.ru 53 минуты назад
Франция приготовилась к тяжелейшему кризису
Фото: Arnold Jerocki / Getty Images
Экономический кризис во Франции будет более глубоким, чем предполагалось ранее. Об этом министр финансов республики Брюно Ле Мэр заявил в эфире радиостанции RTL.
По оценке его ведомства, падение ВВП по итогам года будет не 8 процентов, а 11.
«Мы фактически остановили экономику страны на три месяца. И за это мы заплатим ее ростом», — сказал министр.
Он добавил, что самые тяжелые с точки зрения экономики и социальной сферы времена для Франции еще впереди.
«Шок от кризиса отразился на Франции чрезвычайно сильно», — констатировал Ле Мэр.
При этом глава французского Минфина выразил уверенность, что экономика страны полностью восстановится уже в 2021 году.
В апреле Международный валютный фонд представил более позитивный прогноз относительно кризиса во Франции. Согласно документу, падение ВВП страны по итогам 2020 года составит только 7,2 процента. Общеевропейская экономика сократится на фоне пандемии коронавируса на 7,5 процента в текущем году.
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Комментарии 3
Экономика , Международный валютный фонд , Минфин , RTL Group
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