Франция приготовилась к тяжелейшему кризису 

Экономический кризис во Франции будет более глубоким, чем предполагалось ранее. Об этом министр финансов республики Брюно Ле Мэр заявил в эфире радиостанции RTL.

По оценке его ведомства, падение ВВП по итогам года будет не 8 процентов, а 11.

«Мы фактически остановили экономику страны на три месяца. И за это мы заплатим ее ростом», — сказал министр.

Он добавил, что самые тяжелые с точки зрения экономики и социальной сферы времена для Франции еще впереди.

«Шок от кризиса отразился на Франции чрезвычайно сильно», — констатировал Ле Мэр.

При этом глава французского Минфина выразил уверенность, что экономика страны полностью восстановится уже в 2021 году.