Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
68.70
76.55
76.95
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.24
Индексы и котировки Brent
40.28
+0.10 Золото
1719.23
+0.11 РТС
1293.38
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1221
+0.0297
19.05
1.0923
31.05
22.05
08.05

США начали расследование против России 

Артём Кульша 1 час назад
США начали расследование против России и Китая
Фото: ТАСС
Промышленная политика России может угрожать национальной безопасности США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли США.
В ноябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», американские производители ванадия US Vanadium и AMG Vanadium обратились в местное Министерство торговли — запросили проведение расследования импорта этого металла по заниженным ценам и в свете промышленной политики России и Китая.
Компании попросили сделать это на основании 232-й статьи закона о развитии торговли 1962 года. Она дает президенту США право ограничить импорт той или иной продукции, если тот угрожает национальной безопасности страны.
По итогам рассмотрения обращения Министерство торговли приняло решение о проведении расследования. Ведомство уведомило об этом министра обороны США Марка Эспера.
Во второй половине мая советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия не должным образом использовала положения Договора по открытому небу (ДОН) — отслеживала местонахождение Трампа.
Видео дня. Российская Urals стала дороже Brent
Комментарии
Экономика , Марк Эспер , Дональд Трамп , Роберт О'брайен
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля
Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля
Трубоукладчик для «Северного потока — 2» сменил владельца
Трубоукладчик для «Северного потока — 2» сменил владельца
Россиян лишат мусоропроводов в домах
Россиян лишат мусоропроводов в домах
Китай перешел в наступление на США
Китай перешел в наступление на США
Предсказана судьба курса рубля
Предсказана судьба курса рубля
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение