США начали расследование против России и Китая

Промышленная политика России может угрожать национальной безопасности США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли США.

В ноябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», американские производители ванадия US Vanadium и AMG Vanadium обратились в местное Министерство торговли — запросили проведение расследования импорта этого металла по заниженным ценам и в свете промышленной политики России и Китая.

Компании попросили сделать это на основании 232-й статьи закона о развитии торговли 1962 года. Она дает президенту США право ограничить импорт той или иной продукции, если тот угрожает национальной безопасности страны.

По итогам рассмотрения обращения Министерство торговли приняло решение о проведении расследования. Ведомство уведомило об этом министра обороны США Марка Эспера