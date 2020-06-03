США начали расследование против России и Китая

Промышленная политика России может угрожать национальной безопасности США. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли США.
В ноябре 2019 года, как сообщал «Рамблер», американские производители ванадия US Vanadium и AMG Vanadium обратились в местное Министерство торговли — запросили проведение расследования импорта этого металла по заниженным ценам и в свете промышленной политики России и Китая.
Компании попросили сделать это на основании 232-й статьи закона о развитии торговли 1962 года. Она дает президенту США право ограничить импорт той или иной продукции, если тот угрожает национальной безопасности страны.
По итогам рассмотрения обращения Министерство торговли приняло решение о проведении расследования. Ведомство уведомило об этом министра обороны США Марка Эспера.
Во второй половине мая советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Россия не должным образом использовала положения Договора по открытому небу (ДОН) — отслеживала местонахождение Трампа.