Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.40
$
68.70
76.55
76.95
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.24
Индексы и котировки Brent
40.28
+0.10 Золото
1719.23
+0.11 РТС
1293.38
–0.02
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1221
+0.0297
19.05
1.0923
31.05
22.05
08.05

Польша захотела наказать «Газпром» 

Артём Кульша и ещё 16 20 минут назад
Российская компания «Газпром» может быть оштрафована в Польше на 50 миллионов евро из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба Управления по охране конкуренции и потребителей Польши.
«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его протяженность превысит 1,2 тысячи километров, а мощность составит 55 миллиардов кубических метров газа в год. Укладка трубопровода началась в сентябре 2018 года.
В том же году Управление по охране конкуренции и потребителей Польши инициировало антимонопольное расследование в связи со строительством «Северного потока — 2». В ведомстве считают, что реализация проекта может стать причиной ограничения конкуренции, а «Газпрому» и его партнерам следовало получить согласие управления до заключения финансовой сделки о финансировании строительства газопровода.
Сегодня пресс-служба регулятора сообщила о возбуждении дела в отношении «Газпрома» из-за отказа компании сотрудничать в ходе расследования, а также о том, что за это фирме грозит штраф в размере до 50 миллионов евро.
Комментарии 85
Экономика , Видео , Компании , Газпром
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля
Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля
Трубоукладчик для «Северного потока — 2» сменил владельца
Трубоукладчик для «Северного потока — 2» сменил владельца
Россиян лишат мусоропроводов в домах
Россиян лишат мусоропроводов в домах
Китай перешел в наступление на США
Китай перешел в наступление на США
Предсказана судьба курса рубля
Предсказана судьба курса рубля
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение