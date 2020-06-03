Российская компания «Газпром» может быть оштрафована в Польше на 50 миллионов евро из-за строительства газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщает пресс-служба Управления по охране конкуренции и потребителей Польши.

«Северный поток — 2», как сообщал «Рамблер», — строящийся газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его протяженность превысит 1,2 тысячи километров, а мощность составит 55 миллиардов кубических метров газа в год. Укладка трубопровода началась в сентябре 2018 года.

В том же году Управление по охране конкуренции и потребителей Польши инициировало антимонопольное расследование в связи со строительством «Северного потока — 2». В ведомстве считают, что реализация проекта может стать причиной ограничения конкуренции, а «Газпрому» и его партнерам следовало получить согласие управления до заключения финансовой сделки о финансировании строительства газопровода.

Сегодня пресс-служба регулятора сообщила о возбуждении дела в отношении «Газпрома» из-за отказа компании сотрудничать в ходе расследования, а также о том, что за это фирме грозит штраф в размере до 50 миллионов евро.