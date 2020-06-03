Польша пригрозила «Газпрому»

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Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) возбудил дело в отношении Газпрома за «отказ в сотрудничестве в ходе антимонопольного расследования».

Российской компании грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации по строительству газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте польского регулятора.

В феврале UOKiK запросил у Газпрома информацию для проведения расследования в отношении проекта «Северный поток — 2».