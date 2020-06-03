Польша пригрозила «Газпрому»

Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) возбудил дело в отношении Газпрома за «отказ в сотрудничестве в ходе антимонопольного расследования».
Российской компании грозит штраф в размере до 50 млн евро за непредоставление информации по строительству газопровода «Северный поток — 2», говорится в сообщении на сайте польского регулятора.
В феврале UOKiK запросил у Газпрома информацию для проведения расследования в отношении проекта «Северный поток — 2».
В прошлом году антимонопольный орган Польши обвинил Газпром и пять партнеров по проекту «Северный поток — 2» — OMV, Wintershall, Shell, Uniper и Engie — в нарушении антимонопольного законодательства Польши из-за финансирования строительства «Северного потока — 2». Регулятор оштрафовал одного из инвесторов проекта «Северный поток — 2» — французскую компанию Engie — на 172 млн злотых (40,3 млн евро) за отсутствие сотрудничества по делу о строительстве газопровода.