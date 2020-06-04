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Польша шантажирует «Газпром» 

Мария Иванова и ещё 10 39 минут назад
Польский комитет конкуренции и защиты потребителей (UOKiK) завел против «Газпромa» дело из-за отказа сотрудничать по антимонопольному расследованию, пригрозив компании штрафом в 50 миллионов евро. Опрошенные News.ru эксперты назвали это шантажом и выразили уверенность, что остановить строительство «Северного потока-2» не удастся. Аналитик ГК «ФИНАМ» Алексей Калачёв считает, что Польша не сможет помешать «Газпрому», строительство газопровода завершится до конца года, а штраф на этом фоне выглядит мелочью.
По его мнению, компания может избежать штрафа, предоставив контракты с инвесторами проекта. Однако в результате из-за антимонопольного расследования будет выписан еще больший штраф за нарушение антимонопольного законодательства Польши.
«Второй вариант — не предоставлять документы и получить штраф в 50 миллионов евро. Тогда, по крайней мере, можно будет еще потянуть время, чтобы иметь формальный повод опротестовать его в суде», — объяснил он.
Доцент кафедры организационно-управленческих инноваций РЭУ имени Плеханова Сергей Кукушкин назвал конфликт вокруг газопровода не экономическим, а «откровенно политическим».
«Против проекта выступают США, Польша им подыгрывает. И, как ни странно, у Варшавы велики шансы выиграть и получить требуемую сумму», — подчеркнул он.
По мнению Кукушкина, Стокгольмский арбитраж играет против России, поэтому соблюдение международных актов отходит на второй план.
Доцент кафедры экономики промышленности РЭУ имени Плеханова Олег Калёнов добавил, что из-за нового газопровода бюджет Польши недополучит средства за транспортировку газа. По его мнению, из-за этого страна пытается шантажировать «Газпром».
Как сообщал «Рамблер», в 2018 году Германия, Финляндия и Швеция выдали разрешения на строительство «Северного потока-2». Дания сделала это в конце октября 2019 года. По последним данным, санкции США помешали проложить оставшиеся 160 километров трубопровода.
Санкции против «Северного потока — 2» были заложены в оборонный бюджет США, подписанный президентом Дональдом Трампом в декабре прошлого года. После их введения трубоукладчик газопровода — швейцарская Allseas — приостановила работы. В Германии действия США назвали вмешательством во внутриевропейские дела.
В конце мая 2020-го посол США в Германии Ричард Гренелл заявил, что конгресс может быстро принять новые санкции. Он подчеркнул, что меры пользуются поддержкой обеих партий.
Комментарии 19
Экономика , Видео , Сергей Кукушкин , Алексей Калачев , Дональд Трамп , Ричард Гренелл , Газпром
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