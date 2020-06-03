План восстановления экономики РФ отправлен на доработку

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Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил в ближайшее время доработать проект плана восстановления российской экономики.

«Необходимо учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент проведёт в ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, согласно поручению президента Владимира Путина правительству предстоит доработать проект плана.

«Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова провести эту работу в ближайшее время», — сказал Мишустин.

Председатель правительства напомнил, что президент дал поручение уточнить параметры нацпроектов, на реализации которых сказались ограничения, вызванные коронавирусом.

Как сообщалось ранее, общенациональный план восстановления экономики России разбит на три этапа.