Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.71
$
68.95
77.00
77.10
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.24
Индексы и котировки Brent
39.26
–1.78 Золото
1719.23
+0.11 РТС
1285.87
–0.82
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1202
+0.0278
19.05
1.0923
31.05
22.05
08.05

Мишустин попросил кабмин доработать план восстановления экономики 

RT на русском 1 час назад
План восстановления экономики РФ отправлен на доработку
Фото: РИА Новости
Премьер-министр России Михаил Мишустин попросил в ближайшее время доработать проект плана восстановления российской экономики.
«Необходимо учесть итоги отраслевых совещаний, которые президент проведёт в ближайшее время», — цитирует его РИА Новости.
По его словам, согласно поручению президента Владимира Путина правительству предстоит доработать проект плана.
«Прошу моего первого заместителя Андрея Рэмовича Белоусова и министра экономического развития Максима Геннадьевича Решетникова провести эту работу в ближайшее время», — сказал Мишустин.
Председатель правительства напомнил, что президент дал поручение уточнить параметры нацпроектов, на реализации которых сказались ограничения, вызванные коронавирусом.
Как сообщалось ранее, общенациональный план восстановления экономики России разбит на три этапа.
Видео дня. Российская Urals стала дороже Brent
RT на русском: последние новости
Польский регулятор пригрозил «Газпрому» штрафом в €50 млн Польский регулятор пригрозил «Газпрому» штрафом в €50 млн Путин заявил, что ознакомился с планом восстановления экономики России Путин заявил, что ознакомился с планом восстановления экономики России Лукашенко призвал не бояться второй волны коронавируса в Белоруссии Лукашенко призвал не бояться второй волны коронавируса в Белоруссии
Экономика , Максим Решетников , Андрей Белоусов , Михаил Мишустин , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля
Абрамович купил самую дорогую виллу в истории Израиля
Россиян лишат мусоропроводов в домах
Россиян лишат мусоропроводов в домах
Предсказана судьба курса рубля
Предсказана судьба курса рубля
Китай перешел в наступление на США
Китай перешел в наступление на США
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
США проиграли России в битве за «Северный поток-2»
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
01:51
Нефтяники стали продавать бензин в убыток
Экономика Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение