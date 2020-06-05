Стала известна новая дата встречи стран ОПЕК+ 

Новая встреча стран ОПЕК+ может состояться в субботу, 6 июня. Дату определили после того, как Россия и Саудовская Аравия спустя неделю споров договорились с Ираком об условиях сокращения добычи нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что Багдаду будет сложно принять новые условия сделки, поскольку в мае Ирак выполнил обязательства только наполовину. Стране ещё предстоит сократить производство на 24%, до 3,28 млн баррелей в сутки.

Также отмечается, что согласованы новые условия с Анголой, Казахстаном и Нигерией.