Стала известна новая дата встречи стран ОПЕК+ 

Новая встреча стран ОПЕК+ может состояться в субботу, 6 июня. Дату определили после того, как Россия и Саудовская Аравия спустя неделю споров договорились с Ираком об условиях сокращения добычи нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отметил, что Багдаду будет сложно принять новые условия сделки, поскольку в мае Ирак выполнил обязательства только наполовину. Стране ещё предстоит сократить производство на 24%, до 3,28 млн баррелей в сутки.
Также отмечается, что согласованы новые условия с Анголой, Казахстаном и Нигерией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил: мировой спрос на нефть начнёт снижаться с 2030 года. Он отметил, что к тому времени показатели потребления нефти выйдут на плато в значительной мере из-за того, что страны Европы и Китай решили развивать отрасль электромобилей.