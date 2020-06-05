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Стала известна новая дата встречи стран ОПЕК+ 

News.ru и ещё 66 1 час назад
Стала известна новая дата встречи стран ОПЕК+
Фото: Reuters
Новая встреча стран ОПЕК+ может состояться в субботу, 6 июня. Дату определили после того, как Россия и Саудовская Аравия спустя неделю споров договорились с Ираком об условиях сокращения добычи нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник.
Собеседник агентства отметил, что Багдаду будет сложно принять новые условия сделки, поскольку в мае Ирак выполнил обязательства только наполовину. Стране ещё предстоит сократить производство на 24%, до 3,28 млн баррелей в сутки.
Также отмечается, что согласованы новые условия с Анголой, Казахстаном и Нигерией.
Ранее NEWS.ru сообщал, что глава французской нефтегазовой компании Total Патрик Пуянне заявил: мировой спрос на нефть начнёт снижаться с 2030 года. Он отметил, что к тому времени показатели потребления нефти выйдут на плато в значительной мере из-за того, что страны Европы и Китай решили развивать отрасль электромобилей.
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