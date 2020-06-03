Путин: Россия возвращается к нормальной торговой жизни

Все новости на карте

Торговая жизнь России возвращается к нормальному уровню, однако спрос необходимо дополнительно поддержать, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по ситуации в легкой промышленности.

Глава государства отметил, что из-за вынужденных ограничений продажи продукции легкой промышленности упали, по некоторым направлениям в особенности, передает РИА «Новости».

«Сейчас регионы, вся страна, постепенно возвращаются к нормальной деловой жизни, открываются торговые центры, магазины. Однако, как минимум, на этапе восстановления отрасли необходимо дополнительно поддержать спрос», — сказал Путин.

Президент поручил увеличить финансирование льняного производства, чтобы в России была современная, конкурентоспособная отрасль.

Путин напомнил, что с 2020 года запущена пятилетняя программа поддержки производства льняных изделий. По его мнению, развитие льняного производства — «это не только дань традициям, это прежде всего новые возможности для развития импортозамещения».

«Я прошу профильные ведомства обеспечить выполнение комплексной программы и в ходе ее реализации предусмотреть увеличение финансирования по этому направлению», — призвал глава государства.

Ранее Путин счел своевременным и справедливым введение ограничений на закупки компаниями с госучастием импортных товаров легкой промышленности.