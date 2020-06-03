Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.65
$
69.00
76.85
77.20
Прогноз
08.06 – 15.06
$
68.70
76.53
Индексы и котировки Brent
39.20
+0.90 Золото
1705.39
–0.01 РТС
1288.36
+0.80
Динамика валют
EUR / USD
03.06
1.1218
+0.0295
19.05
1.0923
31.05
22.05
08.05

Путин заявил о возвращении России к нормальной торговой жизни 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 2 1 час назад
Путин: Россия возвращается к нормальной торговой жизни
Фото: ТАСС
Торговая жизнь России возвращается к нормальному уровню, однако спрос необходимо дополнительно поддержать, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по ситуации в легкой промышленности.
Глава государства отметил, что из-за вынужденных ограничений продажи продукции легкой промышленности упали, по некоторым направлениям в особенности, передает РИА «Новости».
«Сейчас регионы, вся страна, постепенно возвращаются к нормальной деловой жизни, открываются торговые центры, магазины. Однако, как минимум, на этапе восстановления отрасли необходимо дополнительно поддержать спрос», — сказал Путин.
Президент поручил увеличить финансирование льняного производства, чтобы в России была современная, конкурентоспособная отрасль.
Путин напомнил, что с 2020 года запущена пятилетняя программа поддержки производства льняных изделий. По его мнению, развитие льняного производства — «это не только дань традициям, это прежде всего новые возможности для развития импортозамещения».
«Я прошу профильные ведомства обеспечить выполнение комплексной программы и в ходе ее реализации предусмотреть увеличение финансирования по этому направлению», — призвал глава государства.
Ранее Путин счел своевременным и справедливым введение ограничений на закупки компаниями с госучастием импортных товаров легкой промышленности.
Видео дня. Российская Urals стала дороже Brent
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Стало известно о договоренности Москвы и Эр-Рияда продлить квоту сокращения добычи нефти Стало известно о договоренности Москвы и Эр-Рияда продлить квоту сокращения добычи нефти Польский регулятор начал расследование в отношении «Северного потока – 2» Польский регулятор начал расследование в отношении «Северного потока – 2» ЕС решил создать фонд на 8 млрд евро для финансирования военных операций за рубежом ЕС решил создать фонд на 8 млрд евро для финансирования военных операций за рубежом
Комментарии
Экономика , Владимир Путин , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Пошли вы оба»: Маск попал в новый скандал
«Пошли вы оба»: Маск попал в новый скандал
Как умирает легендарный «Антонов»
Как умирает легендарный «Антонов»
Главный борец с «Газпромом» остался без работы
Главный борец с «Газпромом» остался без работы
Россия пригрозила Европе
Россия пригрозила Европе
«Газпрому» готовятся объявить войну
«Газпрому» готовятся объявить войну
Видео
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
01:51
Банки расстроили россиян после решения ЦБ
Личный счет
Российская нефть установила рекорд
01:17
Российская нефть установила рекорд
Рынки
Спрогнозирован курс в 100 рублей за доллар
01:19
Спрогнозирован курс в 100 рублей за доллар
Рынки Экономика
Китай перешел в наступление на США
00:30
Китай перешел в наступление на США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение