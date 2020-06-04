Названа оптимальная стоимость доллара

Главу ВТБ Андрея Костина не удивляет быстрое восстановление курса рубля, он считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей.

"Нет, потому что мы всегда говорили о том, что наш рубль в определенной степени недооценен. А ситуация с нефтью действительно нанесла серьезный удар, но в целом российская экономика ведь обладает значительным запасом, и макроэкономические показатели у нас уникальные", — сказал Костин в интервью Business FM, отвечая на вопрос, не удивляет ли его "быстрое восстановление нефти и особенно курса рубля".

Глава ВТБ обратил внимание, что цена на нефть стабилизируется, и если ситуация не ухудшится опять, а будут приняты позитивные решения на ближайших встречах ОПЕК+, то среднегодовая цена может быть близка к 40 долларам за баррель. Это "удобоваримая цена" для российской экономики, указал банкир.