Названа оптимальная стоимость доллара

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Глава ВТБ считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей 

РИА Новости и ещё 6 1 час назад
Главу ВТБ Андрея Костина не удивляет быстрое восстановление курса рубля, он считает, что доллар должен стоить не дороже 70 рублей.
"Нет, потому что мы всегда говорили о том, что наш рубль в определенной степени недооценен. А ситуация с нефтью действительно нанесла серьезный удар, но в целом российская экономика ведь обладает значительным запасом, и макроэкономические показатели у нас уникальные", — сказал Костин в интервью Business FM, отвечая на вопрос, не удивляет ли его "быстрое восстановление нефти и особенно курса рубля".
Глава ВТБ обратил внимание, что цена на нефть стабилизируется, и если ситуация не ухудшится опять, а будут приняты позитивные решения на ближайших встречах ОПЕК+, то среднегодовая цена может быть близка к 40 долларам за баррель. Это "удобоваримая цена" для российской экономики, указал банкир.
"И в этом плане я тоже не вижу очень больших рисков. Я думаю, что мы на правильном пути сегодня, и я думаю, понимание есть у всех производителей нефти о том, что ситуацию надо стабилизировать. Поэтому рубль, я думаю, абсолютно правильно сегодня набрал немножко вес. Мы об этом говорили, над нами потом подтрунивали, что мы слишком оптимистичные. Но я всегда считал, что уровень 70 мы не должны пробивать", — добавил Костин.
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Экономика , Видео , Компании , Цена на нефть , Андрей Костин , Банк ВТБ , Business FM , Доллар
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