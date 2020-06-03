У США не получится остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
«Если жестко, кратко — нет», — передает слова Антонова РИА «Новости».
Он добавил, что отношения России и США «несколько подморожены». По его словам, позитивные сигналы из Москвы до США не доходят.
В то же время Антонов назвал конструктивным жестом президента США Дональда Трампа и народа США отправку в Россию очередной партии ИВЛ.
Ранее в МИД заявили, что в США доминируют политики, которые используют энергетический фактор в русле антироссийской и антиевропейской политики, о чем свидетельствуют планы Вашингтона ввести санкции против «Северного потока — 2».
Американский посол в ФРГ Ричард Гренелл говорил, что США намерены ввести новые санкции против «Северного потока — 2». МИД Германии заявлял, что несвоевременно сейчас раскручивать санкционную спираль.