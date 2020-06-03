Костин оценил возможность банковского кризиса в РФ

Андрей Костин. Банковского кризиса в России не будет, но сектор в целом не получит прибыль по итогам года, результат может быть низким, даже нулевым, однако убытки маловероятны, считает глава ВТБ

"Я не согласен в полной мере с Алексеем (главой Счетной палаты РФ Кудриным — ред.) в том плане, что будет у нас кризис финансовый, потому что за эти годы банковский сектор сильно окреп, сильно капитализирован. Но то, что это очень сильно бьет по доходам банка и то, что у нас, допустим, цифры за последние месяцы уже по второму кварталу пошли, за апрель прибыль сокращается буквально в шесть раз — это в целом по банковскому сектору и по банку из-за растущих резервов, из-за недополученных доходов", — сказал он в интервью Business FM.

По его словам, "нельзя исключать, что по итогам года, особенно во втором и третьем квартале, прибыль банковского сектора может существенно сократиться, либо даже быть нулевой".

"Но я не думаю, что мы получим в целом по банковскому сектору убытки… Я считаю, что в целом мы не будем иметь банковский кризис, безусловно, но мы будем иметь в этом году, конечно, намного более низкие результаты доходности банковского сектора, чем он был в прошлом году. Повторяю, вплоть до нуля", — добавил он.

Костин пояснил, что еще по итогам апреля не было видно ухудшения ситуации даже частных клиентов, но уже по итогам мая фиксируется "значительное ухудшение".