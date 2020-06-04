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В мире появилась новая экономическая «горячая точка» 

Lenta.ru 57 минут назад
Из-за пандемии коронавируса и вызванного ею экономического кризиса в мире появилась новая экономическая «горячая точка». Ею стал Ливан, советник премьер-министра которого Джордж Чэлхуб призвал жителей страны готовиться к тяжелым временам, пишет CNBC.
«Правительство Ливана не питает иллюзий, что предстоящие месяцы будут простыми хоть для кого-нибудь», — сказал Чэлхуб, занимающий должность советника премьер-министра Хассана Диаба по финансовым вопросам.
По его словам, усилия властей в последнее время были направлены на поиск кредиторов, согласных предоставить стране займ в размере 10 миллиардов долларов.
В результате были достигнуты договоренности с Международным валютным фондом (МВФ). Однако для получения денег необходимо принять ряд законов на национальном уровне, ввести меры бюджетной экономии и реструктурировать госдолг. На сегодняшний день он является одним из самых больших в мире и составляет 150 процентов от ВВП.
Помимо этого, правительство заявило, что будет стремиться укрепить курс национальной валюты — ливанского фунта. С 1997 года он официально привязан к доллару, но активно торгуется на черном рынке по отдельному курсу. С октября прошлого года последний обесценился более, чем наполовину, что усложнило жизнь импортерам, нуждающимся в валюте. В ближайших планах властей официально установить гибкий курс.
Если условия будут выполнены, помочь Ливану должна также группа международных кредиторов, обещавшая предоставить 11 миллиардов долларов. Такие намерения высказывались на конференции в Париже в 2018 году.
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Комментарии
Экономика , Видео , Международный валютный фонд
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