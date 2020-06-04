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Европа согласилась залить свои проблемы деньгами 

Lenta.ru и ещё 1 52 минуты назад
Европа согласилась залить свои проблемы деньгами
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images
Европейский центробанк (ЕЦБ) согласился увеличить объем программы количественного смягчения (QE), в рамках которой национальные регуляторы скупают государственные и корпоративные акции стран еврозоны, сообщает CNBC.
Увеличение оказалось неожиданно большим — сразу на 600 миллиардов евро, до 1,35 триллиона. Фактически ЕЦБ приготовился залить проблемы ЕС деньгами и тем самым дал сигнал инвесторам, что помощь не прекратится. Также указывается, что действие программы продлится не до конца 2020 года, а до июня 2021-го.
Эксперты ожидали, что программу расширят не более чем до триллиона евро, а против таких действий выступят не менее 40 процентов центробанков, которые попросят об отсрочке решения.
Проблему представляла и позиция Бундесбанка. Немецкий регулятор пригрозил отказаться принять участие в QE и даже подтвердил свою позицию в Конституционном суде Германии. Тот постановил, что мера является так называемым монетарным финансированием, а оно запрещено в ЕС, так как может повлечь за собой рост инфляции.
Кроме того, было указано, что в рамках программы на балансах немецких банков и центробанка могут оказаться мусорные облигации и ценные бумаги стран с низким рейтингом. Это повлечет проблемы для кредитных организаций и ударит по вкладчикам.
Противоречия достигли такого уровня, что ЕЦБ начал рассматривать вариант обойтись в программе без Германии, хотя глава ЕЦБ Кристин Лагард и утверждала, что найдет способ заставить Берлин присоединиться. Судя по нынешнему решению, тот дал принципиальное согласие, иначе такое расширение будет сложно обеспечить.
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Экономика , Кристин Лагард , ЕС , ЕЦБ
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