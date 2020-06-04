Зарегистрирована первая в РФ краудфандинговая платформа

Банк России зарегистрировал первую краудфандинговую платформу — "НРК-Р. О. С. Т. ", следует из реестра операторов инвестиционных платформ, который ведет ЦБ.

Краудфандинг — один из способов привлечения денежных средств. Ключевым элементом является наличие онлайн-платформы, через которую инвесторы вкладывают, а проекты получают средства. Чаще всего этот метод привлечения финансирования используют стартапы, а также представители малого и среднего бизнеса.

Согласно данным на сайте ЦБ, АО "Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т. " было включено в реестр 2 июня. Компания, по информации на ее сайте, предоставляет комплексные продукты и услуги по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, сопровождению и реализации корпоративных действий акционерных обществ, взаимодействию с акционерами, а также услуги в сфере ЖКХ, связанные с управлением многоквартирными домами.

В июле 2019 года в РФ был принят закон о краудфандинговых платформах, оказывающих услуги по привлечению инвестиций. Согласно ему, с 1 января 2020 года такие платформы должны регистрироваться в специальном реестре операторов, который ведет ЦБ. При этом для краудфандинговых площадок, которые начали работать до принятия закона, предусмотрен переходный период: до 1 июля 2020 года они должны привести свою деятельность в соответствие с установленными требованиями.

Согласно закону, операторы инвестиционных платформ, включенные в реестр ЦБ, должны иметь размер собственных средств (капитала) не менее 5 миллионов рублей. Операторы подпадают под действие закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Они также должны будут передавать информацию в бюро кредитных историй.

Индивидуальные предприниматели и юрлица смогут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 миллиарда рублей в год. Исключения составляют публичные акционерные общества (ПАО), привлекающие средства путем приобретения утилитарных цифровых прав (УЦП). Физлица (кроме ИП, квалифицированных инвесторов, а также приобретающих УЦП по договорам с ПАО) смогут инвестировать через инвестплатформы в совокупности не более 600 тысяч рублей в год, если не предусмотрено иных ограничений.