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Банк России зарегистрировал первую в стране краудфандинговую платформу 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Зарегистрирована первая в РФ краудфандинговая платформа
Фото: РИА Новости
Банк России зарегистрировал первую краудфандинговую платформу — "НРК-Р. О. С. Т. ", следует из реестра операторов инвестиционных платформ, который ведет ЦБ.
Краудфандинг — один из способов привлечения денежных средств. Ключевым элементом является наличие онлайн-платформы, через которую инвесторы вкладывают, а проекты получают средства. Чаще всего этот метод привлечения финансирования используют стартапы, а также представители малого и среднего бизнеса.
Согласно данным на сайте ЦБ, АО "Независимая регистраторская компания Р. О. С. Т. " было включено в реестр 2 июня. Компания, по информации на ее сайте, предоставляет комплексные продукты и услуги по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг, сопровождению и реализации корпоративных действий акционерных обществ, взаимодействию с акционерами, а также услуги в сфере ЖКХ, связанные с управлением многоквартирными домами.
В июле 2019 года в РФ был принят закон о краудфандинговых платформах, оказывающих услуги по привлечению инвестиций. Согласно ему, с 1 января 2020 года такие платформы должны регистрироваться в специальном реестре операторов, который ведет ЦБ. При этом для краудфандинговых площадок, которые начали работать до принятия закона, предусмотрен переходный период: до 1 июля 2020 года они должны привести свою деятельность в соответствие с установленными требованиями.
Согласно закону, операторы инвестиционных платформ, включенные в реестр ЦБ, должны иметь размер собственных средств (капитала) не менее 5 миллионов рублей. Операторы подпадают под действие закона о противодействии отмыванию преступных доходов. Они также должны будут передавать информацию в бюро кредитных историй.
Индивидуальные предприниматели и юрлица смогут привлекать через инвестиционные платформы не более 1 миллиарда рублей в год. Исключения составляют публичные акционерные общества (ПАО), привлекающие средства путем приобретения утилитарных цифровых прав (УЦП). Физлица (кроме ИП, квалифицированных инвесторов, а также приобретающих УЦП по договорам с ПАО) смогут инвестировать через инвестплатформы в совокупности не более 600 тысяч рублей в год, если не предусмотрено иных ограничений.
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Экономика , Центральный банк России
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