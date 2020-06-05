Путин объявил тотальную проверку нефтехранилищ

Президент России Владимир Путин после аварии с разливом топлива в Норильске поручил объявил тотальную проверку нефтехранилищ по всей стране. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает ТАСС.

Соответствующее поручение главы государства было озвучено на совещании по вопросам экологии 5 июня и адресовано Росприроднадзору.

Вместе с этим президент поручил подготовить поправки в законодательство, чтобы аварии, подобные случившейся в Норильске, не повторились.

Ранее на том же совещании глава МЧС Евгений Зиничев доложил президенту о том, что авария в Норильске локализована, дальнейшего развития ЧП не будет. Он добавил, что собранное топливо пока будет находится в полевых хранилищах.

Авария на ТЭЦ-3 произошла 29 мая из-за разгерметизации резервуара с дизельным топливом. В результате произошедшего 17 тысяч тонн дизельного топлива вылились на дорогу, ведущую к ТЭЦ-3, которая обеспечивает Норильск и ближайшие города электроэнергией, теплом и водой. Нефтепродукты проникли в почву и попали в реку Амбарная, озеро и реку Пясино, впадающую в Карское море. Пострадавших нет.