Российские земли могут стать банковским продуктом

Минсельхозу совместно с дальневосточными регионами поручено разработать и представить план по финансированию мелиоративных работ для обеспечения реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке.

Россельхозбанку, Росимуществу поручено проработать вопрос создания банковского продукта в виде земельных участков сельхозназначения, которые могут быть предложены инвесторам в качестве банковского кредита либо в качестве дополнения к предоставляемым в кредит финансовым средствам. Об этом сообщил аппарат вице-премьера — полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева

Формированием банка земель сельхозназначения занимается Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (НО АПИ). Агентство осматривает сельхозземли, предоставленные в пользование третьим лицам, и анализирует кадастровые сведения о землях, не поставленных на кадастровый учет.

Юрий Трутнев также поручил Минтрансу совместно с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти организовать работу по внедрению системы электронной очереди для автомобильного транспорта в автомобильных пунктах пропуска через государственную границу в Приморском крае. Минтрансу, Минфину совместно с ФСБ , ФТС, Роспотребнадзором Россельхознадзором поручено продолжить работу по увеличению пропускной способности автомобильных пунктов пропуска Пограничный и Краскино и их переводу на круглосуточный режим, предусмотрев необходимую штатную численность государственных контрольных органов для обеспечения круглосуточной работы пунктов пропуска на грузовом направлении.

В середине мая из-за усиления карантинных мер китайской стороной и сокращения из-за этого количества грузовых автомобилей, пересекающих границу в сутки, с российской стороны на подъездах к пунктам пропуска Пограничный и Краскино начался скапливаться автотранспорт. Только на подъезде к пункту пропуска "Пограничный" скапливалось до 400 автомобилей одновременно. В мае Юрий Трутнев дал поручения по переводу Краскино и Пограничного на круглосуточный режим работы, перевода Краскино на семидневную рабочую неделю, ввода дополнительных досмотровых мест. С 1 июня в Приморье заработала система электронных очередей на заезд транспортных средств на территорию, прилегающую к автомобильным пунктам пропуска "Пограничный", "Краскино" и "Полтавка". Ежедневно в порядке электронной очереди границу через три пункта пропуска пересекают около 90-100 транспортных средств.