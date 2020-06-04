Назван срок восстановления экономики России

Экономика России восстановится после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, через два-три года. Об этом, как сообщают «Ведомости», заявил генеральный директор инвестиционной группы AEON Роман Троценко

Сегодня, как сообщал «Рамблер», состоялся онлайн-саммит «Сценарии выхода из COVID-кризиса». В ходе него Троценко заявил, что пандемия коронавирусной инфекции продлится долго, будет по меньшей мере еще одна волна заболеваемости, а отмена карантина во многих странах вызвана исключительно экономическими причинами.

«Это осознанный выбор — снятие карантина за продолжение товарообмена», — уверен он.

Еще одной причиной отмены карантина Троценко назвал тот факт, что две трети населения живет лишь на зарплату, потому что не имеет сбережений. Также он высказал мнение, что российская экономика восстановится до докризисного уровня не ранее чем через два–три года.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2, началась в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 6,5 миллиона человек.