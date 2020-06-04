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«Лукойл» дал прогноз по ценам на нефть 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 1 36 минут назад
«Лукойл» дал прогноз по ценам на нефть
Фото: РИА Новости
Компания «Лукойл» ожидает, что в ближайшие полтора-два года цена нефти превысит 50 долларов за баррель, заявил вице-президент по экономике и финансам компании Александр Матыцын в ходе телефонной конференции.
«Наши ожидания по восстановлению цен на нефть находятся ближе к нижней границе диапазона аналитических прогнозов, что в первую очередь связано с традиционно консервативным подходом к планированию. Мы не видим причин для изменения нашего стратегического ценового ориентира, который составляет 50 долларов за баррель, и ожидаем, что цена превысит этот уровень на горизонте полутора-двух лет», — приводит его слова ТАСС.
Ранее в Минэнерго спрогнозировали, что цена на нефть в 2020 году в среднем будет чуть более 30 долларов за баррель.
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Экономика , Александр Матыцын , Лукойл , Минэнерго , ИТАР-ТАСС
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