Путин дал поручение Сечину

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Путин поручил Сечину устранить «последнюю милю» в газификации 

РИА Новости 1 час назад
Президент РФ Владимир Путин поручил президентской комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти всех уровней, местного самоуправления, а также ответственных организаций, направленную на решение проблемы недостаточной газификации и, в частности, "последней мили", говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.
Согласно поручению, комиссия должна представить соответствующий доклад до 1 января 2021 года, далее — один раз в полгода. А ответственным назначен глава "Роснефти" Игорь Сечин, который является ответственным секретарем комиссии.
В апреле глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что в качестве варианта решения проблемы "последней мили" (затраты на ГРО и технологическое присоединение) рассматривалось исключение строительства газораспределительных сетей из полномочий субъектов и муниципальных властей и передача "Газпрому". Для этого компании будет необходимо найти источник дополнительных средств, такие расходы могут составить примерно 200 миллиардов рублей вместо нынешних 50-60 миллиардов рублей в год с учетом реализации программы газификации размером примерно в 2 триллиона рублей.
В опубликованном документе правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций дается поручение обеспечить источники финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.
Также в документе упоминается ряд других мер, в том числе внесение изменений в порядок формирования топливно-энергетических балансов субъектов, при этом необходимо предусмотреть прогноз потребности населения в газе (сетевом, сжиженном углеводородном и природном), а также в альтернативных источниках энергии; цифровизация мероприятий по газификации; поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей.
Ответственными за выполнение этих мероприятий назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин, высшие должностные лица субъектов РФ, а также глава "Газпрома" Алексей Миллер.
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Экономика , Видео , Алексей Миллер , Александр Новак , Михаил Мишустин , Игорь Сечин , Владимир Путин , Газпром , Минэнерго , Роснефть
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