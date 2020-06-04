Путин дал поручение Сечину

Президент РФ Владимир Путин поручил президентской комиссии по стратегии развития топливно-энергетического комплекса обеспечить координацию деятельности органов исполнительной власти всех уровней, местного самоуправления, а также ответственных организаций, направленную на решение проблемы недостаточной газификации и, в частности, "последней мили", говорится в опубликованном на сайте Кремля документе.

Согласно поручению, комиссия должна представить соответствующий доклад до 1 января 2021 года, далее — один раз в полгода. А ответственным назначен глава "Роснефти" Игорь Сечин , который является ответственным секретарем комиссии.

В апреле глава Минэнерго РФ Александр Новак говорил, что в качестве варианта решения проблемы "последней мили" (затраты на ГРО и технологическое присоединение) рассматривалось исключение строительства газораспределительных сетей из полномочий субъектов и муниципальных властей и передача "Газпрому" . Для этого компании будет необходимо найти источник дополнительных средств, такие расходы могут составить примерно 200 миллиардов рублей вместо нынешних 50-60 миллиардов рублей в год с учетом реализации программы газификации размером примерно в 2 триллиона рублей.

В опубликованном документе правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ при участии "Газпрома" и других заинтересованных организаций дается поручение обеспечить источники финансирования мероприятий по подключению граждан к газораспределительным сетям без привлечения их средств.

Также в документе упоминается ряд других мер, в том числе внесение изменений в порядок формирования топливно-энергетических балансов субъектов, при этом необходимо предусмотреть прогноз потребности населения в газе (сетевом, сжиженном углеводородном и природном), а также в альтернативных источниках энергии; цифровизация мероприятий по газификации; поэтапное завершение газификации к 2024 году и 2030 году с установлением соответствующих целевых показателей.