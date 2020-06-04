COVID-19 обрек миллионы американцев на нищету 

Миллионы американцев буквально остались без средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные MarketWatch.

Так, у трети американских семей имеется лишь 500 долларов или меньше на срочный ремонт жилья, если возникнет такая необходимость. За прошедший год со срочным ремонтом столкнулись более 50% американцев.

Около 38% граждан заявили о том, что им приходится продавать имущество или влезать в долги, чтобы выжить.

Почти четверть американцев признались, что у них нет сбережений на случай финансовых трудностей, а почти треть семей заявили о снижении доходов.

Ранее, как писал «Рамблер», экс-министр финансов США Генри Полсон-младший заявил, что сохранение мирового господства доллара будет зависеть от того, как США переживут пандемию и разберутся со своим национальным долгом и структурным бюджетным дефицитом.