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COVID-19 обрек миллионы американцев на нищету 

Вероника Полынина 1 час назад
COVID-19 обрек миллионы американцев на нищету
Фото: РИА Новости
Миллионы американцев буквально остались без средств к существованию из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные MarketWatch.
Так, у трети американских семей имеется лишь 500 долларов или меньше на срочный ремонт жилья, если возникнет такая необходимость. За прошедший год со срочным ремонтом столкнулись более 50% американцев.
США потребуется десять лет на реанимацию экономики
Около 38% граждан заявили о том, что им приходится продавать имущество или влезать в долги, чтобы выжить.
Почти четверть американцев признались, что у них нет сбережений на случай финансовых трудностей, а почти треть семей заявили о снижении доходов.
Ранее, как писал «Рамблер», экс-министр финансов США Генри Полсон-младший заявил, что сохранение мирового господства доллара будет зависеть от того, как США переживут пандемию и разберутся со своим национальным долгом и структурным бюджетным дефицитом.
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Экономика , Lenta.ru
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