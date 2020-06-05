Как изменятся цены на бензин в России летом

Весной цены на топливо в России незначительно снизились. Эксперты объясняют это падением спроса на горючее из-за введения режима самоизоляции и сокращения транспортных перевозок. Летом на фоне снятия карантинных ограничений и начала автомобильного сезона аналитики прогнозируют небольшое удорожание бензина и дизеля. В то же время стабилизирующие меры властей позволят сдержать рост цен на горючее, уверены аналитики.

Весной стоимость топлива в России показала небольшое снижение. По данным Росстата, ещё в начале марта средний уровень цен на бензин АИ-92 и АИ-95 составлял 42,51 и 45,92 рубля за литр соответственно, а по состоянию на 1 июня показатели достигли 42,42 и 45,86 рубля.

Удешевление горючего произошло в большинстве российских регионов. Заметнее всего средний уровень цен снизился в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах — на 23 и 28 копеек, до 46,17 и 45,57 рубля за литр. Исключением стали Центральный и Дальневосточный федеральные округа, где за последние три месяца бензин в среднем подорожал на четыре и пять копеек — до 45,05 и 46,88 рубля за литр.

Одновременно стоимость дизельного топлива снизилась на территории всей страны и в среднем упала на 43 копейки — до 47,71 рубля за литр.

«После введения режима самоизоляции россияне стали гораздо реже ездить на личных авто. Одновременно сократился и объём грузовых транспортных перевозок. Эти факторы привели к временному снижению спроса и цен на топливо. Впрочем, по мере снятия карантинных ограничений летом цены на горючее могут незначительно подрасти», — рассказал RT главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Между тем возможный рост цен на бензин и дизельное топливо в ближайшие месяцы будет сдержан специальным компенсирующим механизмом — демпфером. Об этом RT рассказал экономист «БКС Премьер» Антон Покатович

Напомним, после резкого удорожания горючего в 2018 году правительство договорилось с нефтяными компаниями о заморозке оптовых цен. В то же время нефтяникам было невыгодно поставлять горючее на российский рынок по фиксированной стоимости. Экспортные цены заметно превышали внутренние, поэтому бизнесу было прибыльнее продавать нефтепродукты только за рубежом. В результате с 1 января 2019 года государство стало компенсировать компаниям недополученные доходы при поставках топлива на внутренний рынок.

«Если цены на топливо внутри страны выше экспортных, то нефтяники платят в бюджет часть прибыли. При более низких ценах на внутреннем рынке компании, напротив, получают компенсации из казны. Сегодня государство возмещает нефтепроизводителям 68% недополученных доходов от продажи бензина и 60% — от дизельного топлива. Это позволяет удерживать рост розничных цен на бензин в России в пределах инфляции», — пояснил Покатович.

В июне российские нефтяные компании должны перенаправить на внутренний рынок значительный объём сырья для производства более 3,1 млн тонн бензина. В результате предложение горючего внутри страны превысит спрос, что позволит стабилизировать цены на топливо. Об этом говорится в сообщении Минэнерго России

«Риск роста розничных цен темпами, превышающими уровень инфляции, отсутствует», — отметили в министерстве.

Слабая зависимость

Примечательно, что весной российские цены на бензин и дизельное топливо слабо отреагировали на масштабный обвал котировок нефти. Как объяснил RT эксперт Академии управления финансами и инвестициями Геннадий Николаев , конечная стоимость горючего в России в большей степени зависит не от цен на нефть, а от уровня налоговой нагрузки на бизнес и дополнительных расходов производителей.

«Доля сырья в структуре стоимости горючего в России составляет менее 10%, а наибольший вес, около 70%, имеют государственные акцизы, НДС и расходы по НДПИ. Остальное занимают затраты на логистику, переработку и хранение продукта. Именно поэтому, когда нефть подешевела до минимальных значений за последние 30 лет, потребители не заметили каких-либо изменений на АЗС, которые и без того держат цены на минимально допустимых значениях для привлечения новых клиентов», — рассказал Николаев.

По словам аналитиков, летом в пользу стабильности цен на бензин сыграет временный запрет властей на импорт горючего из-за рубежа. Соответствующее ограничение вступило в силу 2 июня и действует до 1 октября 2020 года. Таким образом руководство страны пытается защитить финансовое положение российских производителей.

«Иностранные компании временно готовы поставлять в Россию более дешёвое топливо, поскольку сами закупают сырьё по достаточно низким ценам и не связаны серьёзными налоговыми выплатами в бюджет. Если бы им разрешили поставки на российский рынок, то АЗС стали бы закупать в основном импортное топливо, что обернулось бы огромными убытками для наших компаний. После отскока мировых цен на нефть, иностранные поставщики вновь повысили бы цены, а российские компании уже не смогли составить им конкуренцию из-за финансовых проблем», — объясняет Марк Гойхман.

По оценке Антона Покатовича, с началом автомобильного сезона и восстановления спроса на горючее стоимость литра бензина в России может вырасти на 2—3%. Как полагает Геннадий Николаева, к началу осени средняя цена бензина АИ-92 достигнет 42,45 рубля, а АИ-95 — 46,25 рубля за литр.