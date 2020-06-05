Названы самые высокооплачиваемые отрасли 

Самая высокая средняя максимальная заработная плата в России — в сфере логистики. Об этом сообщает телеканал RT.

Некоторое время назад сервис по поиску работы и подбору персонала «Работа.ру» провел исследование — проанализировал свыше 150 тысяч вакансий за май 2020 года на предмет предлагаемых в той или иной отрасли зарплат.

Согласно результатам исследования, самая высокая средняя максимальная зарплата — в сфере логистики и работы на складе. Работники, занятые в ней, могут зарабатывать в среднем до 155 тысяч рублей в месяц.

Средняя максимальная зарплата в отрасли судоходства составляет до 154 тысяч рублей, в сфере работы с недвижимостью — до 141 тысячи рублей, а в стартапах — до 140 тысяч рублей.

В конце мая, как сообщал «Рамблер», «Работа.ру» опросила более 2,3 тысячи трудоустроенных граждан России старше 18 лет о том, как их зарплата изменилась после введения ограничительных мер из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Результаты опроса показали, что зарплата 58% из них стала меньше, 3% — больше, 39% — не изменилась.