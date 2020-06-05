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Экономист рассказал о пользе коррупции 

Павел Тиунов 1 час назад
Экономист рассказал о пользе коррупции
Фото: ТАСС
Коррупция помогает противостоять негативному вмешательству государства в жизнь человека и в экономику, заявил профессор Российской экономической школы (РЭШ) Михаил Другов. По его словам, в РФ до сих пор нет системной борьбы с взяточничеством, сообщает Lenta.ru.
Другов отметил, что примером позитивного воздействия коррупции может считаться возможность приобрести пищу в период голода, когда государственные власти изымают продовольствие.
«Вы за счет коррупции можете оставить часть еды себе», — пояснил профессор.
Он подчеркнул, что универсального метода борьбы с коррупцией не существует: в разных странах работают разные способы. При этом, отметил Другов, не всегда главную роль в борьбе с мздоимством играет политический режим. Так, например, по его словам, в Сингапуре удалось справиться с коррупцией при авторитарном режиме, а в большинстве случаев проблема успешно решается в основном в демократических странах.
В России, заверил специалист, системно с коррупцией до сих пор никто не борется. Доказательством тому служит отказ российских властей подписать конвенцию ООН, осуждающую факт того, что размер состояния чиновника может существенно отличаться от его дохода.
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Комментарии 3
Экономика , ООН , Lenta.ru
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