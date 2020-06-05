Экономист рассказал о пользе коррупции 

Коррупция помогает противостоять негативному вмешательству государства в жизнь человека и в экономику, заявил профессор Российской экономической школы (РЭШ) Михаил Другов. По его словам, в РФ до сих пор нет системной борьбы с взяточничеством, сообщает Lenta.ru.

Другов отметил, что примером позитивного воздействия коррупции может считаться возможность приобрести пищу в период голода, когда государственные власти изымают продовольствие.

«Вы за счет коррупции можете оставить часть еды себе», — пояснил профессор.

Он подчеркнул, что универсального метода борьбы с коррупцией не существует: в разных странах работают разные способы. При этом, отметил Другов, не всегда главную роль в борьбе с мздоимством играет политический режим. Так, например, по его словам, в Сингапуре удалось справиться с коррупцией при авторитарном режиме, а в большинстве случаев проблема успешно решается в основном в демократических странах.