Курс доллара: почему рубль терпит неудачи 

Курс российской валюты 4 июня значительно ослаб к доллару и евро. Опрошенные «Экспертом» аналитики связали это с потерей интереса инвесторов к рисковым активам.

К вечеру 4 июня курс доллара на Московской бирже укрепился до 69,29 рубля. Это на 62,5 копейки выше уровня закрытия 3 июня. Еще больше подорожал евро: за сутки он окреп до 78,42 рубля (рост на 1,26 рубля). Курс доллара онлайн вы можете узнать на «Рамблер/финансах».

На пару рубль-доллар влияет неопределенность по поводу встречи ОПЕК+. На фоне этого контракты на август нефти Brent подешевели до 39,47 доллара за баррель (минус 0,8 процента). Нефть WTI на июль упала в цене на 1,39 процента, до 36,77 доллара за баррель.

«Эксперт» отмечает, что на рубль негативно влияли и российские фондовые индексы. После разлива топлива в Норильске серьезно упали акции «Норникеля»

Алексей Капитанов из Инбанка счел самым негативным фактором для рубля цены на нефть, которые теряют достигнутый показатель более чем в 40 долларов за баррель. Аналитик добавил, что на пару рубль-евро влияет европейский регулятор, разработавший новый набор стимулов для укрепления валюты ЕС

«Внутренняя повестка также весьма критична для нацвалюты из-за ситуации с разливом нефти в Норильске», — подчеркнул он.

По мнению Капитанова, 5 июня курс доллара вернется в рамки 69,90-70,30 рублей, а европейская валюта будет стоить 79,50-80,00 рублей.

Экономист Антон Шабанов отметил, что долгосрочные прогнозы по курсу рублю делать сейчас нельзя. Пока, как считает специалист, речь идет о незначительных колебаниях курса, в ближайшее время рубль станет слабее, но не намного.

В то же время аналитики Danske Bank предсказали рост спроса инвесторов на рублевые активы из-за упавшей доходности по еврооблигациям. По их мнению, в ближайшие полгода-год курс европейской валюты может упасть к рублю до 74,90 рубля за евро.

Ослабление рубля происходит после того, как доллар стал дешевле 69 рублей впервые с 6 марта. Как сообщал «Рамблер», главный эксперт «Алор Брокер» Алексей Антонов предупреждал, что в конце года доллар может вырасти до 90-100 рублей, если цены на нефть продолжать падать, а пандемия — влиять на экономику.

В Центре макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования также допускают, что к декабрю можно ждать доллар по 90 рублей, если пандемия продлиться или начнется ее вторая волна.