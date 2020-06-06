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Названа дата следующей встречи стран ОПЕК+ 

Rambler News Service и ещё 85 1 час назад
Названа дата следующей встречи стран ОПЕК+
Фото: ТАСС
Следующая министерская встреча стран ОПЕК и не входящих в картель стран, участвующих в соглашении по сокращению уровня добычи нефти (сделка ОПЕК+), состоится 1 декабря 2020 года в Вене. Об этом говорится в сообщении ОПЕК+ по итогам встречи, которая состоялась 6 июня.
«Совещание министров стран ОПЕК и стран, не входящих в ОПЕК, состоится 1 декабря 2020 года в Вене (Австрия)», — говорится в сообщении.
В сообщении также указывается, что заседания мониторирование комитета ОПЕК+ на уровне министров до декабря 2020 года будут проводится ежемесячно, ближайшее запланировано на 18 июня.
Как сообщалось ранее, 12 апреля ОПЕК и не входящие в картель государства согласовали условия нового соглашения о сокращении добычи нефти в период с 1 мая 2020 года по 30 апреля 2022 года. Страны ОПЕК+ должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года на 9,7 млн баррелей в сутки. При этом в период с 1 июля до 31 декабря 2020 года объем сокращения должен снизиться до 7,7 млн баррелей в сутки, а в период с 1 января 2021 года до 30 апреля 2022 года — до 5,8 млн баррелей в сутки.
Базовым уровнем, от которого будет рассчитываться сокращение добычи для всех стран, кроме России и Саудовской Аравии, установлен уровень октября 2018 года. Для России и Саудовской Аравии в качестве базового считается уровень в 11 млн баррелей в сутки. Оба государства должны сократить добычу нефти в мае-июне 2020 года примерно на 2,5 млн баррелей в сутки.
6 июня страны ОПЕК+ приняли решение сохранить действующие в мае-июне квоты сокращения добычи нефти до конца июля 2020 года.
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Экономика , Недвижимость , Рынки , ОПЕК
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