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Россиянам стали отказывать в микрозаймах 

Ura.Ru и ещё 4 2 часа назад
Россиянам стали отказывать в микрозаймах
Фото: РИА Новости
В России выросло число отказов в микрозаймах, их доля составляет от 70 до 85%. Об этом сообщают аналитики финансового маркетплейса «Юником24».
«Кредиторы резко ужесточили требования и доля отказов в зависимости от компании и сегмента, в котором она работает, варьируется от 70 до 85%. В прошлом году средний показатель был на уровне 70%», — приводит их слова РИА «Новости». Отмечается, что только 20-30% заемщиков могут подтвердить микрофинансовым организациям (МФО) наличие у них работы и справку о доходах.
Прим этом МФО снизили сумму выдаваемых россиянам займов до 6-8 тысяч рублей. Эксперты подчеркивают, что это оправданно. Так как чем меньше сумма, тем легче ее погасить и не уйти в просрочку.
Ранее The Boston Consulting Group (BCG) и холдинг «Ромир» провели исследование, согласно которому из-за пандемии у 11% россиян уменьшились сбережения. Вырасти они смогли только у 4% граждан. А 47% опрошенных сбережений и вовсе нет, передает агентство Nation News.
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Экономика , Коллекторы , РИА Новости
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