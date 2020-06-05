Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.90
$
68.90
77.82
77.85
Прогноз
08.06 – 15.06
$
71.00
78.14
Индексы и котировки Brent
41.80
+0.99 Золото
1703.02
–0.16 РТС
1271.45
–0.65
Динамика валют
EUR / USD
05.06
1.1334
+0.0384
21.05
1.0951
02.06
25.05
11.05

В Госдуме оценили проект санкций США против «Северного потока — 2» 

РИА Новости 2 часа назад
В Думе оценили проект санкций США против «Севпотока-2»
Фото: globallookpress.com
Соединенные Штаты Америки не смогут сорвать завершение строительства "Северного потока — 2", несмотря на инициируемые ими санкции, при этом возможные ограничительные меры могут повлиять на время окончания работ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" ранее был внесен в сенат США. Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза.
"США не удастся сорвать завершение российско-европейского энергетического проекта, какие бы новые санкции они ни выдумали, но могут повлиять на время окончания работ", — сказал депутат.
Он считает, что европейские участники должны нести свою часть ответственности за совместный проект.
"Качественный и недорогой российский газ нужен европейцам, и США прекрасно понимают, что пытаться выдавливать Россию с энергетического рынка Европы они могут только шантажом и другими методами недобросовестной конкуренции", — отметил Железняк.
Депутат также считает, что США в отчаянии идут на грубейшее давление в отношении европейских стран, чувствуя опасность потери контроля за ситуацией. Депутат добавил, что наступает момент, когда европейским участникам проекта придется выбирать между национальными интересами и "плясками под дудку американского капитала".
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Видео дня. Москвичи отказываются покупать дорогие смартфоны
Последние новости
Умер актер Михаил Кокшенов Умер актер Михаил Кокшенов Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам Перенесшая COVID-19 Алена Бабенко дала совет другим пациентам
Комментарии 1
Экономика , Тед Круз , Сергей Железняк , ЕС , Комитет госдумы по международным делам , Госдума , Сенат США , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
Россия жестко ответила США о будущем «Севпотока — 2»
Россия жестко ответила США о будущем «Севпотока — 2»
Кому не дадут 10 тысяч на ребенка
Кому не дадут 10 тысяч на ребенка
В крупнейших городах России рухнула стоимость жилья
В крупнейших городах России рухнула стоимость жилья
В России массово закроются магазины
В России массово закроются магазины
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение