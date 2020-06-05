В Думе оценили проект санкций США против «Севпотока-2»

Сергей Железняк. Соединенные Штаты Америки не смогут сорвать завершение строительства "Северного потока — 2", несмотря на инициируемые ими санкции, при этом возможные ограничительные меры могут повлиять на время окончания работ, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам

Законопроект о санкциях против "Северного потока — 2" ранее был внесен в сенат США . Он предлагает вводить санкции против страховых компаний судов, работающих на прокладке газопровода. Документ поддержали пять сенаторов от обеих партий, включая влиятельного сенатора от Техаса Теда Круза

"США не удастся сорвать завершение российско-европейского энергетического проекта, какие бы новые санкции они ни выдумали, но могут повлиять на время окончания работ", — сказал депутат.

Он считает, что европейские участники должны нести свою часть ответственности за совместный проект.

"Качественный и недорогой российский газ нужен европейцам, и США прекрасно понимают, что пытаться выдавливать Россию с энергетического рынка Европы они могут только шантажом и другими методами недобросовестной конкуренции", — отметил Железняк.

Депутат также считает, что США в отчаянии идут на грубейшее давление в отношении европейских стран, чувствуя опасность потери контроля за ситуацией. Депутат добавил, что наступает момент, когда европейским участникам проекта придется выбирать между национальными интересами и "плясками под дудку американского капитала".