Набиуллина рассказала об оживлении кредитования

Эльвира Набиуллина. Корпоративный портфель российских банков вырос с 25 по 31 мая на 0,3%, розничный — на 0,5%, что свидетельствует об оживлении кредитования в России после снижения в апреле, сообщила в ходе онлайн-пресс-конференции глава Банка России

«Признаки оживления наблюдаются и в кредитовании. С 25 по 31 мая объем требований банков к российским компаниям вырос на 0,3%, что обеспечило общий прирост за май, по предварительным данным, на 0,4%. Розничный кредитный портфель с 25 по 31 мая вырос на 0,5%, перекрыв снижение, наблюдавшееся в первой половине месяца. Таким образом, по предварительным данным, за май кредиты населению увеличились приблизительно на 0,2%, в то время как в апреле было снижение на 0,7%» — сказала она.

По словам Набиуллиной, некоторый вклад в восстановление розничного кредитования внес запуск программы льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% годовых. Она подчеркнула, что, по состоянию на 28 мая, объем выданных в рамках программы кредитов составил 57,5 млрд рублей.