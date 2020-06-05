Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.90
$
68.70
77.70
77.65
Прогноз
08.06 – 15.06
$
69.50
77.20
Индексы и котировки Brent
41.80
+0.99 Золото
1681.14
+0.08 РТС
1286.69
+0.15
Динамика валют
EUR / USD
05.06
1.1295
+0.0344
21.05
1.0951
02.06
25.05
11.05

Глава ЦБ рассказала о признаках оживления кредитования 

Rambler News Service и ещё 2 2 часа назад
Набиуллина рассказала об оживлении кредитования
Фото: РИА Новости
Корпоративный портфель российских банков вырос с 25 по 31 мая на 0,3%, розничный — на 0,5%, что свидетельствует об оживлении кредитования в России после снижения в апреле, сообщила в ходе онлайн-пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина.
«Признаки оживления наблюдаются и в кредитовании. С 25 по 31 мая объем требований банков к российским компаниям вырос на 0,3%, что обеспечило общий прирост за май, по предварительным данным, на 0,4%. Розничный кредитный портфель с 25 по 31 мая вырос на 0,5%, перекрыв снижение, наблюдавшееся в первой половине месяца. Таким образом, по предварительным данным, за май кредиты населению увеличились приблизительно на 0,2%, в то время как в апреле было снижение на 0,7%» — сказала она.
По словам Набиуллиной, некоторый вклад в восстановление розничного кредитования внес запуск программы льготного ипотечного кредитования по ставке 6,5% годовых. Она подчеркнула, что, по состоянию на 28 мая, объем выданных в рамках программы кредитов составил 57,5 млрд рублей.
Видео дня. Москвичи отказываются покупать дорогие смартфоны
Rambler News Service: последние новости
Международные резервы России снизились на $1,4 млрд Международные резервы России снизились на $1,4 млрд ЦБ отложил продажу банка «Открытие» ЦБ отложил продажу банка «Открытие» В Верховной раде раскритиковали условия МВФ для кредита Украине В Верховной раде раскритиковали условия МВФ для кредита Украине
Комментарии
Экономика , Эльвира Набиуллина , Центральный банк России
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
Прохоров отреагировал на ситуацию вокруг «Норникеля»
В России открылся конкурент IKEA
В России открылся конкурент IKEA
На рынке недвижимости грядет революция
На рынке недвижимости грядет революция
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Спикер Мосгордумы объяснил свой доход
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Украина выходит из карантина с колоссальными потерями
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение