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ЦБ перенес продажу банка «Открытие» из-за пандемии 

Газета.Ru и ещё 4 2 часа назад
ЦБ перенес продажу банка «Открытие»
Фото: РИА Новости
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продажа банка "Открытие" предварительно состоится весной 2022 года, передает ТАСС.
Изначально регулятор планировал продать пакет акций "Открытия" в конце 2021 года. Однако, по словам Набиуллиной, пандемия коронавируса и ограничительные меры изменили это решение.
"Чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние и перспективы банка после выхода из пандемии, на наш взгляд, более реалистичный срок — это весна 2022 года", — сказала она.
Глава ЦБ добавила, что подготовка к продаже банка продолжается. Регулятору предстоит определить способ продажи и объем пакета акций.
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Экономика , Эльвира Набиуллина , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Центральный банк России , ИТАР-ТАСС
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