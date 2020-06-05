ЦБ перенес продажу банка «Открытие»

Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что продажа банка "Открытие" предварительно состоится весной 2022 года, передает ТАСС.
Изначально регулятор планировал продать пакет акций "Открытия" в конце 2021 года. Однако, по словам Набиуллиной, пандемия коронавируса и ограничительные меры изменили это решение.
"Чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние и перспективы банка после выхода из пандемии, на наш взгляд, более реалистичный срок — это весна 2022 года", — сказала она.
Глава ЦБ добавила, что подготовка к продаже банка продолжается. Регулятору предстоит определить способ продажи и объем пакета акций.