ЦБ перенес продажу банка «Открытие»

Все новости на карте

Изначально регулятор планировал продать пакет акций "Открытия" в конце 2021 года. Однако, по словам Набиуллиной, пандемия коронавируса и ограничительные меры изменили это решение.

"Чтобы потенциальные инвесторы оценили состояние и перспективы банка после выхода из пандемии, на наш взгляд, более реалистичный срок — это весна 2022 года", — сказала она.

Глава ЦБ добавила, что подготовка к продаже банка продолжается. Регулятору предстоит определить способ продажи и объем пакета акций.