Нефть назвали главной угрозой мировой экономике 

Падение спроса сократит доходы от нефти, газа и угля почти на две трети, это нанесет серьезный удар по компаниям, рынкам и странам, зависящим от экспорта. Проблемы сырьевых гигантов могут стать главной угрозой для финансовой стабильности мировой экономики. Об этом говорится в отчете финансового аналитического центра Carbon Tracker.

Совокупная рыночная капитализация компаний, занятых в добыче ископаемого топлива, составляет около 18 триллионов долларов, это четверть общей стоимости глобальных фондовых рынков. Кроме того, они выпустили облигации на общую сумму в семь триллионов долларов. Непогашенный долг, в основном перед банками, может быть в четыре раза выше.

Сокращение рынка грозит проблемами производителям топлива, компаниям, которые производят и эксплуатируют электростанции. Кроме того, пострадают транспортная, сталелитейная, цементная, нефтехимическая, алюминиевая промышленности и инфраструктурные партнеры.

Обвал будущих доходов может поставить под угрозу стабильность нефтедобывающих стран, таких как Саудовская Аравия, Россия, Ирак и Иран, а особенно уязвимыми странами являются Венесуэла, Эквадор, Ливия, Алжир, Нигерия и Ангола. Эксперты считают, что пандемия коронавируса усугубила положение углеводородной индустрии, которая ранее испытывала давление из-за конкуренции со стороны чистых технологий, а также ужесточения требований правительств. Спрос на нефть может упасть на девять процентов в 2020 году, согласно данным Международного энергетического агентства