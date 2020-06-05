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В санкциях США против «Северного потока-2» увидели угрозу для Европы 

Lenta.ru 43 минуты назад
В санкциях США против «Северного потока-2» увидели угрозу
Фото: РИА Новости
Введение новых санкций против «Северного потока-2» несет в себе угрозу для экономической безопасности Европы. Такое мнение высказали в Восточном комитете германской экономики. Документ опубликован на сайте организации. В нем, в частности, указано, что под ограничения могут попасть десятки компаний как самой Германии, так и в других странах ЕС.
«Этот законопроект вызовет раскол в трансатлантических отношениях», — заключает глава комитета Оливер Хермес.
Ранее в пятницу, 5 июня, Хермес объявил о том, что аргументы США против «Северного потока-2» выглядят надуманными и имеют мало общего с реальностью. По его словам, проект не угрожает энергетической безопасности Европы. Если США продолжат санкционное давление, Германия может ввести штрафные пошлины на американский газ.
Санкции, о которых идет речь, внесены на обсуждение Сената ранее в июне. Документ, в частности, предусматривает распространение ораничений на любые работы и услуги, которые ускорили бы реализацию проекта.
Газопровод «Северный поток-2» из России в Германию по дну Балтийского моря должны были запустить в конце 2019 года. Сначала завершение строительства сначала было отложено из-за позиции Дании, которая долго не согласовывала прохождение через свои вода, а затем США. Вашингтон ввел ограничения на компании, участвующие в проекте. Из-за этого работы по прокладке труб приостановил швейцарский подрядчик Allseas, и Россия столкнулась с необходимостью достраивать объект собственными силами. Теперь запуск газопровода перенесен на рубеж 2020 и 2021 годов.
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