Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
68.50
$
68.95
77.70
77.80
Прогноз
08.06 – 15.06
$
69.68
76.84
Индексы и котировки Brent
42.10
–0.52 Золото
1683.71
+0.14 РТС
1285.78
–0.20
Динамика валют
EUR / USD
05.06
1.1291
+0.0389
22.05
1.0902
02.06
25.05
11.05

Найдена единственная востребованная услуга в апреле 

Lenta.ru и ещё 2 1 час назад
Найдена единственная востребованная услуга в апреле
Фото: РИА Новости
На фоне введенных в России ограничений из-за распространения коронавируса в апреле лишь одна сфера услуг показала значительный рост выручки по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил Росстат, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Этой единственной более востребованной услугой стал платный прокат. Так, выручка компаний этой сферы составила 1,1 миллиарда рублей в апреле, что на 26,5 процента больше, чем в том же месяце годом ранее.
Однако по сравнению с мартом 2020 года в апреле услуги проката показали снижение на 55,2 процента, за четыре месяца 2020 года выручка по этому типу услуг превысила аналогичный период прошлого года на 88,4 процента.
Большая часть роста в секторе услуг проката пришлась на Москву — 89,9 процента или 997,6 миллиона рублей выручки, в сравнении с апрелем 2019-го она выросла более чем в два раза. При этом 80 процентов доходов дал прокат автомобилей.
На втором месте по выручке от проката оказался Краснодарский край — 18,3 миллиона рублей, или плюс 88,2 процента к апрелю 2019 года. Третье место у Воронежской области — 13,2 миллиона рублей. Выручка от услуг проката, превышающая 100 тысяч рублей, зафиксирована в 40 регионах России, в 24 регионах выручка от услуг проката сравнима с нулевой.
В мае были перечислены наиболее популярные услуги у россиян на самоизоляции. Ими оказались услуги курьеров, репетиторов, парикмахеров, мастеров по маникюру и психологов. В то же время россияне стали меньше предлагать свои услуги в организации мероприятий и промоакций, а также в крупном ремонте.
Видео дня. Москвичи отказываются покупать дорогие смартфоны
Последние новости
Именитый профессор предрек России «здравоохранение будущего» благодаря пандемии Именитый профессор предрек России «здравоохранение будущего» благодаря пандемии В США нашли «доказательство» российского вмешательства в ливийский конфликт В США нашли «доказательство» российского вмешательства в ливийский конфликт Путин снова устроил разнос из-за ЧП в Норильске Путин снова устроил разнос из-за ЧП в Норильске
Комментарии
Экономика , Григорий Березкин , Росстат
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
Трамп продлил эмбарго на поставки нефти из Ирана
На популярном курорте среди россиян распродадут жилье
На популярном курорте среди россиян распродадут жилье
Ирак поставил сделку по нефти под угрозу
Ирак поставил сделку по нефти под угрозу
Нефть Brent поднялась выше $42 впервые за три месяца
Нефть Brent поднялась выше $42 впервые за три месяца
Росстат оценил инфляцию в мае
Росстат оценил инфляцию в мае
Видео
Назван срок восстановления экономики России
00:27
Назван срок восстановления экономики России
Экономика
Названа оптимальная стоимость доллара
01:19
Названа оптимальная стоимость доллара
Экономика Компании
Польша шантажирует «Газпром»
00:21
Польша шантажирует «Газпром»
Экономика
Нефть взлетела
00:16
Нефть взлетела
Рынки
Путин дал поручение Сечину
00:20
Путин дал поручение Сечину
Экономика
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
00:30
Мишустин активировал выполнение поручений Путина
Экономика Другое
Замороженные пенсии россиян вырастут
03:01
Замороженные пенсии россиян вырастут
Личный счет Недвижимость
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
00:17
В Россию ввезли рекордную сумму валюты
Рынки Экономика
В мире появится первый триллионер
00:58
В мире появится первый триллионер
Компании
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
00:23
Польша нанесла удар по «Северному потоку-2»
Компании Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение