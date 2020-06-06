«США упустили возможность изменить Россию»

История России для Запада всегда была сопряжена с дезинформацией. В статье от 2009 года развенчивается большинство мифов новейшей истории страны. Экономическая яма, сильные лидеры, иностранные инвестиции и многое другое: автор предлагает по-новому посмотреть на большинство стереотипов.

В Советском Союзе, который был закрытым обществом, имелась благодатная почва для всевозможных мифов, поскольку людям дозволялось высказывать самые разные предположения почти что обо всем, и никто не заботился о том, чтобы эти мифы разоблачать. По иронии судьбы, трансформация России в открытое общество породила свою собственную мифологию. Когда недостатки России были выставлены на всеобщее обозрение, западные политики и средства массовой информации в общем случае начали описывать эту бывшую сверхдержаву как идущую к упадку, разъедаемую коррупцией страну с разрушающейся инфраструктурой. Однако большинство этих недостатков досталось в наследство от советских времен неправильного управления, которое только теперь начинает исправляться.

Миф первый: "Российская экономика разрушилась"

Неправда. По российской официальной статистике, ВНП за период с 1989 по 1998 года возрос на 44%. Однако эта цифра сильно преувеличена из-за характерных вывертов коммунистической и посткоммунистической статистики. При коммунизме всякий изо всех сил греб, чтобы достичь целей плановой экономики, тогда как никому не было дела до качества (или даже полезности) выпускаемой продукции. Например, в СССР тракторов производилось в 6 с лишним раз больше, чем в США, однако же он значительно отставал от США по объему сельскохозяйственного производства, поскольку непроизводительные затраты были очень велики. Многое из того, что производилось в СССР, было непригодно для потребления, и поэтому после либерализации внешней торговли рынки были наводнены импортными товарами. Последующее сокращение производства бесполезных конечных продуктов и ненужных трудозатрат было не трагедией, но желательной переменой. По меньшей меря пятая часть выпускаемой в советские времена продукции подпадала под одну из этих категорий, а потому оценки объема ВНП советской эпохи следует уменьшить соответственно.

После коммунизма статистические оценки объема производства снизились гораздо больше, чем его реальный уровень. Судя по наилучшим возможным оценкам, теневая экономика объясняет по меньшей мере четверть этого несоответствия. Таким образом, российская экономика не разрушилась. Было бы более точно говорить, что до 1998 года экономика находилась в застое из-за вялых и незавершенных реформ. Уровень экономического развития России остается таким, каким был в советскую эпоху: где-то наравне с Бразилией. Россия не создала и новой "виртуальной экономики", базирующейся на бартере вместо денег. Доля бартерных сделок в российской промышленности достигла своего максимума (54%) в августе 1998 года, но финансовый крах нанес сильный удар по этой системе скрытого субсидирования, которая была нормой для российских предприятий. Сделки без оплаты резко пошли вниз, как только российская промышленность поняла, что не стоит более рассчитывать на государство и что можно заработать реальные деньги на рынке. Сегодня виртуальная экономика сведена к минимуму.

По последним официальным данным, ВНП России в 1999 году вырос на 5,4%, а в 2000 году — на 8,3% и его рост продолжается в настоящее время. Хотя остается много системных проблем, Россия, кажется, набрала критическую массу рыночных реформ и приватизации. (То же самое справедливо и в отношении ряда других стран региона, таких, как Казахстан, который также процветает.) С учетом того, что коммунизм оставил в наследство огромные искажения, это великолепное достижение.

Миф второй: "Шоковая терапия не достигла своей цели"

Нет, это не так. В наше время принято считать, что экономические и социальные беды России проистекают от радикальных экономических реформ (таких, например, как либерализация цен и приватизация), которые были начаты слишком рано и проводились слишком быстро. Однако экономический бардак перед развалом Советского Союза — наследство многих лет постепенного, недостаточного реформирования — почти не оставил выбора бывшему президенту России Борису Ельцину

Одновременно с Россией более 20 бывших коммунистических стран вступили на путь рыночных экономических реформ; наиболее успешные страны с высокими темпами экономического развития и успешно сдерживаемой коррупцией (например, Польша и Эстония) предприняли куда более радикальные реформы. Практически все проблемы в сегодняшней России — чрезмерное вмешательство государства, коррупция, высокие ставки налогов, не снижающаяся инфляция и ограниченная власть закона — являются свидетельством недостаточности усилий по реформированию. В последние два года в России отмечаются значительный экономический рост и существенные структурные улучшения после ужасного финансового кризиса, который в августе 1998 года потряс весь мир. Финансовый кризис сократил финансовое богатство и политическую власть двух наиболее коррумпированных групп в России: олигархических магнатов и региональных губернаторов. Что более удивительно, он убедил как коммунистов , так и население страны в целом, что нет альтернативы реальной рыночной экономике. Реальной проблемой России было то, что шок был слишком слабым, а терапия коррумпированного государства в форме субсидий элите страны была слишком сильной.

Миф третий: "Приватизация лишь породила новую коррупцию"

Неправда. Вместо того чтобы говорить, что приватизация породила коррупцию, было бы правильнее сказать, что она породила национальное богатство. С 1997 года российский частный сектор создал не менее 70% ВНП страны.

Коррупцию обыкновенно определяют как "злоупотребление общественной властью в целях личного обогащения", но приватизация навсегда лишает "слуг народа" доступа к общественной собственности, чтобы они не могли больше брать деньги за избирательное предоставление права пользования этой собственностью. Сегодня взяточничество, от которого страдает вся Россия, никак не связано с приватизацией, но в подавляющем большинстве имеет касательство к правоприменительной практике, сбору налогов и вмешательству государства в экономику.

В общем случае чем выше уровень приватизации, которого достигла бывшая коммунистическая страна, тем выше темпы экономического роста. Россия нетипична в том, что достигла более серьезных успехов в деле приватизации, чем в других рыночных реформах, таких, как либерализация цен. Следовательно, люди проявляют тенденцию винить российскую приватизацию за все беды этой страны, тогда как было бы логичнее жаловаться на недостаточность других реформ. Наказанием для российских предприятий являются десятки государственных инспекций, которые регулярно вытягивают деньги из деловых людей.

Как это ни странно, обычно сравнивают приватизацию в России и в Польше, утверждая при этом, что Польша приватизируется более медленными темпами. Фактически Польша изначально имела крупный частный сектор, который был больше, чем в России. Но Польша провела больше реформ во всех сферах, а это заставляет предположить, что, если бы Россия не приватизировалась так быстро, то скорее всего скатилась бы к депрессии.

Украина проводит в жизнь большинство реформ, включая и приватизацию, медленнее, чем Россия. Как следствие этого, украинская приватизация худшего качества, чем российская, поскольку владельцами предприятий чаще становятся бывшие директора и служащие и гораздо реже предприятия выставляются на свободную продажу. Корпоративное управление на Украине гораздо хуже, чем в России, где в прошлом году почти 800 предприятий фактически выплатили дивиденды своим вкладчикам.

Миф четвертый: "Россия не умеет собирать налоги"

Чистая дезинформация. Россия собирает в доход государства примерно третью часть своего официального ВНП, чуть больше, чем США, чьи граждане жалуются, что налоги слишком высоки. Сбор налогов в России не только высок, но также очень стабилен. Неправильные оценки российской системы налогообложения проистекают из поверхностных наблюдений. Большинство посторонних наблюдателей, включая Международный валютный фонд , имеют тенденцию фокусироваться на федеральных налогах — однако они представляют собой всего лишь часть общих налоговых сборов по стране, где собираются также региональные и местные налоги, а кроме того производятся отчисления в несколько внебюджетных фондов, например, в пенсионный фонд.

Другим источником недопонимания является то, что многие наблюдатели, включая и некоторых россиян, считают в порядке вещей, что Россия должна иметь сборы от налогов на уровне Западной Европы или бывшего Советского Союза, игнорируя тот факт, что подобная налоговая практика во всех случаях вредна для экономического роста. Что касается России, более приемлемые ставки налогов, соответственно уровню ее экономического развития, должны были бы дать 15-25% ее ВНП.

Настоящая проблема не в том, что Россия не умеет собирать налоги, а в том, что правительство отбирает слишком много. Поступления в бюджет государства от налогов неправильно расходуются и усугубляют проблему коррупции. По данным Всемирного банка реконструкции и развития, в 1998 году не менее 16% российского ВНП ушло на субсидии предприятиям. (Не удивительно, что государственные финансы обвалились.) Более того, сбор налогов осуществляется жестокими методами. Творимые налоговыми инспекторами акты беззакония стали одной из самых серьезных забот постсоветской эры.

Очевидным решением, которое появилось теперь, стала низкая единая ставка налога. В этом году Россия ввела единый налог в размере всего 13% (ставка, о которой США и Западная Европа могут только мечтать). Мгновенно собираемость налогов выросла на 70%, поскольку люди отказались от дорогостоящих схем уклонения от налогов.

Миф пятый: "Инфраструктура России рассыпается"

Подумаем снова. Драматические эпизоды вроде трагического затопления подводной лодки "Курск" и пожара на Останкинской телебашне в Москве создали впечатление, что Россия расползается по швам. Фактически инфраструктура России существенно улучшилась. Инвестиции в недвижимость (здания, оборудование) в прошлом году возросли на 18% — составив около 20% ВНП (выше, чем стандартная доля этих инвестиций в США, составляющая 16%). Это правда, что в СССР доля таких инвестиций составляла около 30% ВНП, но это свидетельствовало лишь о бесполезных расходах. Советский Союз был печально известен своим пренебрежительным отношением к инфраструктуре и ее содержанию. Сегодня приватизация и рыночная система ценообразования способствуют оживлению значительной части инфраструктуры. Конкуренция свободного рынка способствовала невероятному расширению телекоммуникационного сектора. Точно так же были усовершенствованы аэропорты и авиалинии. Строительство автодорог наращивается. Вокруг Санкт-Петербурга строятся новые морские порты. Если когда-то руины портили вид даже советской столицы, то в современной России строительный бум распространился на всю территорию. По-прежнему не решены проблемы содержания и ремонта там, где этим продолжают заниматься государственные монопольные структуры, например, находящаяся под контролем государства монополия природного газа "Газпром" , и отчасти органы коммунального хозяйства.

Миф шестой: "Россия отчаянно нуждается в иностранных инвестициях"

Это не совсем правильно. Во всем мире, от Восточной Азии до посткоммунистической Восточной Европы, экспорт, а не прямые иностранные инвестиции, способствовал оздоровлению экономики. Даже Польша, добившаяся наибольших успехов на пути трансформирования экономики, до 1998 года не имела прямых иностранных инвестиций выше 100 долл. США на душу населения. В противоположность ей Венгрия и Чешская Республика сумели на раннем этапе реформирования экономики привлечь крупные иностранные инвестиции, однако эти инвестиции, как оказалось, не очень-то способствовали экономическому росту. В конце концов, большинство инвестиций почти всегда является внутренними.

России не нужен иностранный капитал для того, чтобы ускорить темпы инвестиций. Хотя из страны постоянно утекает крупный капитал (более 20 млрд долл. США в год), доля инвестиций у нее выше, чем у США. Утечка капитала объясняется тем, что значительную часть накоплений россияне размещают заграницей — ресурс на будущее. Предприятия, как и богатые граждане, предпочитают держать свои деньги в безопасных банках за пределами России, где законодательство сильнее.

Однако инвестиционный климат в России остается плохим главным образом из-за чрезмерного засилья бюрократии и коррупции в правоохранительных структурах. Для того чтобы продолжить устойчивый экономический рост, России необходимо решить эту проблему.

Миф седьмой: "Россия страдает от необратимого кризиса в области здоровья населения"

Преувеличение. Действительно, статистика из сегодняшней России шокирует. Средняя ожидаемая продолжительность жизни мужчин в период 1989-1994 годов сократилась с 64 до 57 лет, а численность населения страны ежегодно уменьшается более чем на полмиллиона человек. Но одна лишь статистика не расскажет всего.

Сокращение численности населения имеет две причины. Первая — это низкая рождаемость, что характерно для Европы в целом. Существовавшие при коммунизме экономические побудительные мотивы к тому, чтобы молодые люди обзаводились детьми как можно раньше, исчезли. Сегодня в России, как и во многих других западных странах, женщины откладывают деторождение на потом. Другой причиной сокращения численности населения является высокая смертность. Возрастной состав населения неравномерен, поскольку в период с 1930 по 1945 год родилось очень мало детей, что связано с государственным террором и с войной, а значительная группа людей, родившихся до 1930 года, сегодня вымирает. В соответствии с самыми последними прогнозами ООН , сокращение численности населения России (на 28% к 2050 году) не намного хуже, чем в некоторых других частях Западной Европы. Сокращение населения — не чисто российская проблема, но проблема всей Европы. Ситуация куда хуже в Эстонии и Болгарии, где ООН прогнозирует снижение численности населения к 2050 году на 40%.

Падение средней ожидаемой продолжительности жизни мужчин (женщины по-прежнему живут достаточно долго) характерно не только для России, но также и для восточнославянских и прибалтийских стран. (Как это ни странно, в опустошенных войнами и действительно обедневших Грузии и Армении такого падения не отмечается.) Прямыми причинами являются сердечно-сосудистые заболевания и несчастные случаи, отчасти спровоцированные алкоголизмом. Драматичное снижение средней продолжительности жизни можно объяснить антиалкогольной кампанией бывшего президента СССР Михаила Горбачева — который временно ограничил доступ населения к алкоголю и тем самым увеличил среднюю продолжительность жизни на пару лет — вслед за чем последовало внезапное увеличение потребления алкоголя, когда были отменены действовавшие в советские времена чрезмерно высокие акцизы на продажу водки.

Ничто не говорит за то, что средние стандарты здравоохранения в России снизились. Качество здравоохранения тесно связано с детской смертностью, которая в период 1993-1998 годов выросла на 17%. Как общественные, так и личные расходы граждан на поддержание своего здоровья резко возросли (в процентах к ВНП). Капитализм сделал лекарства доступными для широких слоев населения, чего никогда не было в советскую эпоху, а оснащенность больниц медицинским оборудованием значительно улучшилась.

Однако некоторые проблемы дают основания для неподдельной озабоченности. Одна из них — это распространение наркотиков и рост числа ВИЧ-инфицированных граждан, что является неизбежным следствием открытости общества. Другой заботой является эпидемия туберкулеза (особенно большую озабоченность вызывает новый, стойкий к лекарствам штамм этой бациллы). Более того, поскольку система здравоохранения остается по преимуществу общественной, она страдает от всех проблем, связанных с низкими зарплатами, малой эффективностью и взяточничеством, которые были характерными для общественного сектора при коммунизме.

Миф восьмой: "Россия является "черной дырой" для западной помощи

Чепуха. Преобладает глубокое убеждение, что западная помощь России является огромной. Фактически же эта помощь незначительна. За период 1992-2000 годов Агентство США по международному развитию пообещало выделить России 2,6 млрд долл. Однако фактические выплаты всегда меньше обещанных: Россия получала от США в форме субсидий всего около 200 млн долл. в год, тогда как Европейский союз давал всего около 150 млн долл. в год. В дополнение США оказывали продовольственную помощь — частично в форме субсидий, частично в форме кредитов на закупки продуктов питания — но это делалось по просьбе американского сельскохозяйственного лобби и может квалифицироваться скорее как финансовая помощь американским фермерам. (Фактически это помешало реформированию сельского хозяйства России.) США также финансировали снижение ядерного статуса бывшего Советского Союза, но опять-таки это делалось главным образом в интересах США, а не России.

Россия получила от Международного валютного фонда почти 15 млрд долл. США в форме стабилизационных кредитов, все из которых должны быть возвращены с процентами, и Россия уже вернула почти половину вышеозначенной суммы. Всемирный банк выделил ей в целом 12 млрд долл., но также в форме кредитов, которые должны быть возвращены с процентами. Таким образом, с момента окончания "холодной войны" западные субсидии России составили в целом около 5 млрд долл. (что эквивалентно суммарной помощи США Израилю и Египту за один год), причем большая часть этих денег была истрачена на западных консультантов.

США, со своей стороны, получили огромный выигрыш от дивидендов мирного времени, которые пришли с исчезновением советской военной угрозы. В 80-х годах США расходовали на оборону 6% своего ВНП по сравнению с 3% (300 млрд долл. в год) — в настоящее время. Американцам следовало бы поблагодарить господ Горбачева и Ельцина, а не бывшего своего президента Билла Клинтона (Bill Clinton) или американский конгресс за то, что был ликвидирован бюджетный дефицит. Ежегодно даримые Россией Соединенным Штатам 300 млрд долл. следовало бы сравнить со столь много обсуждавшейся американской компенсацией в размере каких-то 200 млн долл. в год (разница в 1500 раз). Но, как бы там ни было, западная помощь многое сделала в России. Международный валютный фонд помог российской финансовой стабилизации, причем без всяких затрат для американских налогоплательщиков, и потому сегодня этот фонд может заявлять о своей победе и отправляться восвояси. При минимальных расходах Агентство США по международному развитию и Всемирный банк внесли свой вклад в дело российской приватизации — самой крупной, какую только видел мир, причем такой, которая еще может обернуться огромным успехом. Консультанты помогли осуществить настолько глубокие изменения в российском экономическом мировоззрении, что сегодня россияне в преобладающем большинстве более ориентированы на рыночную экономику, чем западные европейцы.

Короче, западная помощь России стала поразительным успехом, если принять во внимание ее скудные размеры. Редко бывало, чтобы столь малые деньги позволяли осуществить решающий перелом. Надо, однако, признать, что, если бы в начальный период России дали больше денег, то удалось бы достичь еще большего.

Миф девятый: "России нужен генерал Пиночет"

Нет, спасибо. Многие россияне и иностранцы считают, что проблемой России является отсутствие у нее сильного лидера, и достаточно многие считают демократию помехой на пути активных экономических реформ (это аргументы школы модернизации). Точно так же сторонники китайской модели для России выступают за диктатуру вместо демократии. Что еще хуже, эти идеи пользуются популярностью у российской элиты. Во всем мире между демократией и рыночными реформами имеется положительная корреляция, а в бывшем коммунистическом мире эта корреляция исключительно тесная. Причина очевидна: главной угрозой успешной трансформации являются старые, могущественные элиты, которые узурпируют государство для получения личной выгоды. Демократия и энергично действующие средства массовой информации являются лучшим противовесом этой элите. Сильная президентская власть также не приносит пользы реформам. Находящиеся в переходном периоде страны, где реформы продвинулись меньше всего, как раз находятся под президентским правлением, тогда как в наиболее либеральных странах существуют парламентские системы, которые способны ограничивать власть централизованных правительств.

Значительная часть антидемократических высказываний проистекает из представления о том, что политическая стабильность хороша для реформ. Однако на практике справедливо противоположн. Длительный срок пребывания у власти имевшего проблемы со здоровьем президента Ельцина и пассивного премьер-министра Виктора Черномырдина подарил России "стабильность", которая благоприятствовала коррумпированной элите. Польша, три прибалтийских государства и Болгария в последнем десятилетии меняли свои правительства в среднем почти ежегодно и они сегодня относятся к числу наиболее успешно реформированных стран.

Вопреки общепринятому мнению, коммунисты не угрожают действительно радикальным реформам, таким, какие были проведены в Польше и Эстонии. (В последние годы старые коммунисты выиграли выборы всего в двух странах, Румынии и Молдове, где правительственные чиновники провели в жизнь очень скромные реформы). Российские коммунисты остаются сравнительно сильными потому, что реформы в России идут медленно. Однако эти реформы продвинулись вперед достаточно, чтобы не давать ходу коммунистам.

Представление о том, что демократия плоха для реформ, предполагает, что элита хорошая и умная, тогда как обыкновенные люди глупы и недальновидны. Однако все свидетельствует за то, что незаконное обогащение элиты создает проблемы для общества. Населению нужно отмобилизоваться и организоваться, чтобы удержать элиту от эксцессов, а наиболее эффективным способом общественного контроля, который нам известен, являются демократия и свобода прессы. Широко распространенное неуважение к демократии и подавление свободы средств массовой информации — вот величайшие опасности в сегодняшней России.

Миф десятый: Президент Клинтон потерял Россию

Высокомерие. Во-первых, Россия далеко не потеряна — только в сознании некоторых людей. Одновременно слишком претенциозно и неправильно думать, что США могли бы диктовать ход событий в России. Хотя Россия уже не является сверхдержавой, она остается громадной суверенной страной, сохраняющей большое влияние на мировые дела. Сама идея, что США "потеряли Россию", заставляет предположить неуважение Америки к суверенитету других стран.

У Америки была одна короткая возможность повлиять на будущее России. Это было в начале 1992 года, когда у России было правительство во главе с премьер-министром Егором Гайдаром , который серьезно пытался провести радикальные экономические реформы. Соединенные Штаты Америки, однако, ничего не сделали для того, чтобы поддержать усилия г-на Гайдара в момент, когда даже небольшая поддержка могла бы изменить ход истории. Но в то время президентом США был не Билл Клинтон, а Джордж Буш-старший (George Bush Snr). Такая историческая возможность больше не представилась, и поэтому эпитафии на могиле г-на Буша-старшего следовало бы быть такой: "Человек, который проспал окончание "холодной войны".